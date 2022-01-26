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Мария Голубкина удивила располневшей фигурой

Мария Голубкина удивила располневшей фигурой
48-летняя актриса Мария Голубкина посетила премьеру фильма «Я — Златан». Артистка поразила изменившейся фигурой. Накануне вечером в кинотеатре «Формула Кино» состоялась светская премьера спортивного байопика «Я – ЗЛАТАН» о жизни одного из самых известных футболистов мира – Златана Ибрагимовича. Картина рассказывает о начале карьеры будущей звезды и его пути на вершину мирового футбола — благодаря упорству, удаче и прирожденному таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Первыми посмотреть фильм о прославленном голеадоре пришли Сергей Игнашевич с семьей, Виктор Гусев, Кирилл Кикнадзе, Марат Башаров, чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян, фигурист Александр Эмберт, Мария Голубкина, Дана Борисова с дочерью, Александр Носик, Борис Дергачев, Яна Крайнова, Алиса Вокс, Родион Газманов и другие.
Мария Голубкина Мария Голубкина поразила гостей премьеры изменившейся фигурой. То, что актриса набрала лишние килограммы, было видно, что называется, невооруженным глазом... Артистка, напомним, увлечена конный спортом, который всегда позволял ей оставаться в отличной форме. «Видимо, поправилась для роли», — решили гости мероприятия.
Мария Голубкина После показа звездные гости поделились своими впечатлениями. «Замечательное кино, побольше бы таких фильмов. После просмотра мне захотелось пойти на стадион и поиграть в футбол!», — прокомментировал Марат Башаров, пришедший посмотреть картину вместе с сыном. Пришла с дочерью и Дана Борисова. Судя по всему, все ссоры и конфликты в прошлом, и теперь телеведущая радуется общению с дочкой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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