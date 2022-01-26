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Меркурий в Козероге 26 января 2022 года: 3 главные опасности этого дня

Меркурий в Козероге 26 января 2022 года: 3 главные опасности этого дня

Меркурий 26 января переходит в Знак Козерога. Это будет, мягко говоря, непростой день, в который нас могут подстерегать большие трудности. Астрологи рассказали о главных проблемах этой среды и последующих двух с небольшим недель.


До 13 февраля планета пробудет под влиянием Козерога. Самая большая опасность будет исходить не от окружающих, а от нас самих. Речь идет о таком чувстве, как зависть. Ознакомьтесь с советами о том, как от нее избавиться.

Рост жадности людей

Не стоит ждать от окружающих финансовой поддержки или попыток уделить вам время. Людям захочется действовать только в своих собственных интересах, но в этом плане будет одна важная лазейка.

Если сегодня вам захочется попросить кого-то о помощи, либо у вас попросту не будет выбора, то постарайтесь попросить о поддержке так, чтобы заинтересовать человека. Важно предложить ему что-то взамен, причем не пустое обещание, а нечто реальное. Если ваша репутация запятнана, то сегодняшний день для вас будет очень тяжелым.

Из-за жадности будет сложнее вести дела. Договориться с кем-то будет крайне непросто, потому что каждому захочется заполучить кусочек пирога покрупнее. Все захотят получить денег больше, чем заслуживают.


Опасность быть обманутыми

Старайтесь остерегаться мошенников, так как в этот день многие захотят легкой наживы. Недобросовестные продавцы будут завышать стоимость, продавать некачественную продукцию, а также обманывать какими-то другими изощренными способами.

Опасайтесь совершения дорогостоящих покупок в интернете. Это будет не лучший способ потратить деньги. Сегодня точно не стоит удаленно покупать акции и ценные бумаги, менять валюту.

Проблемы в отношениях и общении

Астрологи отмечают, что большие проблемы могут испытывать пары, которые практикуют отношения на расстоянии. Общение между влюбленными в социальных сетях может быть напряженными. Велика вероятность того, что люди не смогут понять чувства друг друга.

Если сегодня между вами и вашей второй половинкой разожжется спор, лучше уступите. Не нужно торопиться с принятием решений за двоих. Обязательно интересуйтесь мнением любимого человека.


Что касается общения с людьми в целом, то тут астрологи дают лишь один важный совет — не ждите ни от кого добра. Надейтесь на лучшее, а готовьтесь к худшему, поскольку людям, скорее всего, не захочется делать для вас что-то важное.

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По материалам: dailyhoro.ru

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