Microsoft не будет выступать издателем S.T.A.L.K.E.R. 2 — новые подробности об игре





Малое количество информации по S.T.A.L.K.E.R. 2 в последние дни «с лихвой» окупилось двумя интервью PR-менеджера GSC Game World Захара Бочарова. Вчера мы уже приводили первое интервью и основную информацию из него. Сегодня было опубликовано второе интервью, полностью которое можно видеть ниже. Выделим некоторые интересные, на наш взгляд моменты, из этого ролика:

В прошлом году разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 хотели запустить NFT, но после отказались от этой идеи. Ходили слухи, что отказаться решили из-за «звонка сверху» от Microsoft. Захар Бочаров говорит, что это не так. По его словам, от NFT отказались из-за реакции игроков.Microsoft не будет выступать издателем игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как говорит Захар Бочаров, компания является «партнером», который помогает с выпуском игры на консоли и частично финансирует разработку, чтобы проект был выпущен в Game Pass в день релиза.Захар Бочаров отмечает, что в игре будут все моменты, про которые ранее разработчики говорили официально. Он сказал, что «вялотекущая» кампания по продвижению игры S.T.A.L.K.E.R. 2 — это все входит в их план, а геймплей покажут, когда придет время.

Захар Бочаров в ходе интервью несколько раз отметил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 действительно существует, и он в него уже играл.

Watch this video on YouTube