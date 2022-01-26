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Минцифры утвердило интернет-ресурсы с доступом даже при нулевом балансе

Минцифры утвердило интернет-ресурсы с доступом даже при нулевом балансе

На заседании правительственной комиссии в Минцифры было решено включить в список портал "Госуслуги", свыше 150 тысяч публичных страниц о благотворительности, инструменты для общения с друзьями и близкими, страницы волонтерских и социальных инициатив, свыше 35 тысяч сайтов госорганов, предоставляющие оперативную обратную связь.


Решено включить в список также наиболее популярные ресурсы в Рунете, которые имеют возможность донести оперативную информацию общенационального значения до максимального числа интернет-пользователей.

"Мне кажется, с порталом "Госуслуг" никаких сомнений быть не может: получать помощь государства мы должны независимо от того, сколько денег у нас на счету, – прокомментировал решение глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. – Что еще более важно с точки зрения поддержки молодежи – это предоставление бесплатного доступа к социальной сети "ВКонтакте"... Это настоящий эпицентр онлайн-жизни современной молодежи, и включение его в список социально значимых – это верный признак того, что государство слышит и понимает её потребности"

Владимир Путин дал поручение проработать бесплатный доступ к значимым ресурсам еще в 2020 году; он указал, что это может быть одним из конкурентных преимуществ России. В ходе экспериментов более 1 млн россиян воспользовались новой возможностью и подтвердили ее востребованность.

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По материалам: uposters.ru

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