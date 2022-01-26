Минкульт России составил перечни традиционных и чуждых ценностей: крепкой семье — да, культу эгоизма — нет

Вадим Карасев

Министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение проект указа президента РФ, который касается государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Обсуждение документа продлится до 4 февраля.

В документе приведены перечни традиционных и чуждых ценностей, а также рассматриваются риски и сценарии развития государства в случае следования той или иной идеологии.

К числу традиционных ценностей отнесли жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.





К деструктивной идеологии — культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру.

Авторы документа считают, что угрозу традиционным ценностям несут деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций.





В документе отмечается, что усилия, предпринятые с целью развития духовного потенциала страны, уже привели к повышению сплоченности российского народа.

Сохранять и укреплять традиционные ценности планируется с помощью государства: авторы настаивают на дополнительном контроле господдержки в сфере искусства и культуры — чтобы средства выделялись на инициативы, которые соответствуют целям государственной политики.

Проект указа уже бурно осуждают в сети как политологи, так и обычные люди.

Пойти работать в Минкульт, чтоб тебе платили за сочинение каких-то сказочных сюжетов. Не работа, а мечта!

Ребят, там Минкульт новый tag yourself подвез, разбираем. Я лично "реформы в области культуры, проводимые без учета традиций".

В стране похищают людей, пытают и насилуют их в тюрьмах. О каких традиционных ценностях идет речь?

— написали в твиттере.

Некоторые поделились и своими альтернативными списками традиционных ценностей.

















Это путаный документ, где в одном ряду названы реальные ценности и рядом с ними — отрицание чего-то. Это даже не порождает двоемыслия, как в советское время, когда серьезно все-таки относились к официальной идеологии. То, что мы видим сейчас, — это путаница в голове у каких-то мелких чиновников,

— прокомментировал проект документа политолог Глеб Павловский для BBC.

Надя Бесчетникова