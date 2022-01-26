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На Ксению Бородину напал маньяк

На Ксению Бородину напал маньяк
Ведущая Ксения Бородина рассказала, как мужчина приставил ей нож к горлу. Телеведущая устроила интерактив с подписчиками, во время которого рассказала жуткую историю из своей жизни. Зная, что Бородина большая модница, поклонники решили выяснить, как она относится к шапкам балаклавам. «У меня с ними отвратительные ассоциации, — призналась Ксения Бородина. — Когда я только стала ведущей на ТНТ, на меня был разбой около подъезда собственного дома, и парень был в такой шапке, с ножом, который он мне приставил к горлу».
Ксения Бородина Ксения Бородина добавила, что после нападения находилась в стрессе довольно долгое время. Ей было страшно просто пройти по улице. «Пережила это. Его не нашли. А у нас находят? Сейчас, правда, камеры есть. В этом плане проще. Долго не могла прийти в себя. Боялась людей, кто за спиной идет. Все время оборачивалась», — поделилась Ксения Бородина.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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