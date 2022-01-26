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Надежда Бабкина показала, какой была в студенческие годы

Надежда Бабкина показала, какой была в студенческие годы
71-летняя певица Надежда Бабкина в честь дня студента поделилась архиными кадрами, на которых запечатлена во время учебы в музыкальном училище имени Гнесиных. Надежда Бабкина в День студента решила вспомнить, какой была, когда обучалась в Гнесинке. По словам народной артистки, она всегда была заводной. А когда устраивала в общежитии посиделки, сбегались все. «Вокруг меня всегда собирались компании, я что-то веселое затевала. Когда в моей комнате отмечали праздники, все общежитие об этом знало, поскольку у нас имелся свой небольшой оркестр с оригинальными инструментами — кастрюльками, тазиками, ложками. Можете себе представить уровень шумового эффекта, которого мы достигали!», — поведала певица в личном блоге.
Надежда Бабкина в студенческие годы Ансамбль «Русская песня», как оказалось, певица организовала еще в студенческие годы. И тогда мало кто верил в них. На конкурс «Алло, мы ищем таланты!» их и вовсе не взяли, сказали, дескать, никакие вы не таланты. Но это не сломило упрямую звезду. И, в итоге, она добилась всего, чего хотела. «В студенческие годы я создала ансамбль «Русская песня». Относились к нам несерьезно – подумаешь, девчонки какие-то! Помню, решили мы однажды принять участие в конкурсе «Алло, мы ищем таланты!». И что получили? «Вы – не таланты, - заявили нам. – Музыка от вас далеко, и вообще с культурой завязывайте». Ну, не таланты и не таланты. Здесь не таланты, за углом - таланты. Побежали на другой конкурс», — рассказала певица.
Надежда Бабкина Звезда также поделилась со своими подписчиками студенческими снимками, изумив многих своим стильным и необычным видом. На одном фото Бабкина предстает в виде леди в твидовом жакете в стиле Коко Шанель, а на втором — с африканскими косичками.
Надежда Бабкина «Певица Мадонна — копия!», «Ого, а вы секси в молодости были», «Какая же вы у нас красавица, Надежда Георгиевна», «Кто бы мог подумать, что вы были такой!», «Русская красавица, эталон красоты и женственности» — прокомментировали пользователи кадры в Сети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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