Новый красочный трейлер OlliOlli World представили разработчики
Сегодня, 06:40
OlliOlli World — уникальный проект, релиз которого должен состояться уже совсем скоро. Разработчики обещают выпустить игру OlliOlli World 8 февраля, и сегодня они представили новый трейлер.
Ниже можно посмотреть трейлер игры OlliOlli World, который был опубликован. Сам трейлер, в первую очередь, сосредоточен на уникальном визуальном стиле, который ждет игроков в OlliOlli World.
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Напомним, что OlliOlli World — игра о скейтбординге. Первые две части были хорошо восприняты игроками и критиками, а проект OlliOlli World обещают сделать самым масштабным, добавив в него массу многопользовательских активностей.
По материалам: newxboxone