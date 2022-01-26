Новый красочный трейлер OlliOlli World представили разработчики





OlliOlli World — уникальный проект, релиз которого должен состояться уже совсем скоро. Разработчики обещают выпустить игру OlliOlli World 8 февраля, и сегодня они представили новый трейлер.

Ниже можно посмотреть трейлер игры OlliOlli World, который был опубликован. Сам трейлер, в первую очередь, сосредоточен на уникальном визуальном стиле, который ждет игроков в OlliOlli World.

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Напомним, что OlliOlli World — игра о скейтбординге. Первые две части были хорошо восприняты игроками и критиками, а проект OlliOlli World обещают сделать самым масштабным, добавив в него массу многопользовательских активностей.