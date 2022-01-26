Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый красочный трейлер OlliOlli World представили разработчики

Новый красочный трейлер OlliOlli World представили разработчики


OlliOlli World — уникальный проект, релиз которого должен состояться уже совсем скоро. Разработчики обещают выпустить игру OlliOlli World 8 февраля, и сегодня они представили новый трейлер.

Ниже можно посмотреть трейлер игры OlliOlli World, который был опубликован. Сам трейлер, в первую очередь, сосредоточен на уникальном визуальном стиле, который ждет игроков в OlliOlli World.


Watch this video on YouTube

Напомним, что OlliOlli World — игра о скейтбординге. Первые две части были хорошо восприняты игроками и критиками, а проект OlliOlli World обещают сделать самым масштабным, добавив в него массу многопользовательских активностей.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Новый красочный трейлер OlliOlli World представили разработчики
Новый красочный трейлер OlliOlli World представили разработчики
Puma и Mojang представили совместные кроссовки в стиле Minecraft
Puma и Mojang представили совместные кроссовки в стиле Minecraft
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Водолеев
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Водолеев
Екатерина Стриженова поделилась успехами 21-летней дочери-студентки
Екатерина Стриженова поделилась успехами 21-летней дочери-студентки
Анастасия Макеева отважилась на большой шаг
Анастасия Макеева отважилась на большой шаг
Меркурий в Козероге 26 января 2022 года: 3 главные опасности этого дня
Меркурий в Козероге 26 января 2022 года: 3 главные опасности этого дня
Александр Ревва показал обнаженный торс на пляжных фото с Мальдив
Александр Ревва показал обнаженный торс на пляжных фото с Мальдив
Глюкоза поделилась редкими фото с мужем-именинником и призналась ему в любви
Глюкоза поделилась редкими фото с мужем-именинником и призналась ему
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
На Ксению Бородину напал маньяк
На Ксению Бородину напал маньяк
Любовь Успенскую заподозрили в тайной свадьбе
Любовь Успенскую заподозрили в тайной свадьбе
Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений табу
Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений

Топ на сегодня

Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений табу
Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января
Предсказания индийского астролога Аджая Бхамби на 2022 год
Предсказания индийского астролога Аджая Бхамби на 2022 год

Еще по теме

Объявлена дата релиза OlliOlli World на Xbox и представлен новый трейлер
Студия Roll7 стала частью крупного издательства Take-Two
Новый трейлер Nobody Saves the World показал комбинирование форм в мультиплеере
Разработчики Shadow Warrior 3 показали новый трейлер с геймплеем