Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 января 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, в который числа будут стараться сделать нашу жизнь лучше. Эксперты в области нумерологии рассказали, как именно станут нам помогать, в каких сферах их воздействие может быть самым важным.

Забегая вперед, стоит сказать, что день будет напряженным и опасным. Во всем виноват Меркурий, но числа постараются хотя бы частично исправить ситуацию. Несмотря на то, что обстановка не самая благоприятная, старайтесь следить за знаками судьбы. Вселенная не оставит нас сегодня без поддержки.

Число-покровитель 26 января 2022 года

Чтобы узнать, какое число будет руководить миром в этот день, необходимо сложить все цифры даты 26.01.2022 и прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть 3.

Получаем: 2+6+0+1+2+0+2+2+3=18. 1+8=9.

Девятка является символом и главным покровителем этого дня. Этому число свойственна некоторая небрежность, которая достанется и нам с вами. Именно поэтому нумерологи советуют не рисковать. Это последнее число в нумерологии, поэтому сегодня важно заканчивать важные дела. Нужно стремиться к ответственности, позитиву и взаимной помощи. Можно посвятить время заботе о близких людях, о самих себе. Число 9 довольно активно, но эксперты не рекомендуют заниматься чем-то новым или слишком энергозатратным. Научитесь принимать себя такими, какие вы есть. Главный символ этого дня — прямая линия, олицетворяющая смелое движение к своим целям. Не бойтесь проявлять напористость и смелость.





События 26 января из прошлого

26 января 1531 года землетрясение в Атлантике вызвало цунами, которое привело к гибели около 30000 человек в Лиссабоне. Сегодня природа также может взбунтоваться против нас с вами.

26 января 1788 года был основан город Сидней — первое поселение европейцев в Австралии. В этот день можно заниматься делами по дому, ремонтом, но только не начинать, а заканчивать их.

26 января 1939 года на конференции по теоретической физике в Вашингтоне Нильс Бор объявил об открытии деления урана. Это важный день для мира физики и химии. Сегодня многие из нас смогут сделать определенные открытия и достичь поставленных ранее задач.

Советы нумерологов на эту среду

Нумерологи в первую очередь советуют нам перестать сорить деньгами. Нужно быть как можно более осторожными при совершении покупок, а еще лучше — попросту от них отказаться.

Тема партнерства сегодня будет весьма напряженной. Людям захочется получаться поддержку, но оказывать ее в ответ не захочется. Старайтесь превозмогать себя, чтобы не разочаровывать окружающих, которые успели помочь вам с вашими проблемами.

Также эксперты рекомендуют не упускать важных деталей из вида. Сегодня важна каждая мелочь.

Даже если этот день будет тяжелым и непонятным, помните о том, что в любой бочке с дегтем всегда есть капля меда. Вселенная не допустит того, чтобы вы закончили день в плохом настроении и с плохими новостями.

Не стоит взваливать на себя все тяготы мира. Если вы захотите решить сразу все проблемы, то можете запросто перегореть. Будьте осторожнее с выбором занятий и не переоценивайте своих возможностей.

Постарайтесь отказаться от стратегии решения проблем, подразумевающей чрезмерную активность, переутомление. Сегодня нужно беречь свои силы.

Талисманы удачи на 26 января

Четырехлистный клевер и подкова. Это главные символы удачи, которые смогут привлечь к вам удачу, добро и позитивную энергию. Не обязательно иметь такие предметы — достаточно иметь рядом изображение с подковой или клевером.

Это отличный день для домашних дел и забот, поэтому помощником станет руна Одал. С ее помощью вам станет проще заниматься запланированными делами. Вот как она выглядит:



