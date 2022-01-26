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Нужно ли показывать кошке, кто в доме главный

Нужно ли показывать кошке, кто в доме главный

Древнее изречение гласит, что о силе любви к братьям нашим меньшим говорит способность мириться с приносимыми ими неудобствами. Поэтому прежде чем завести домашнее животное, хорошо подумайте, а хватит ли вашей любви на то, чтобы изучать их психологию, понимать их поведение и создать комфортную среду обитания для себя и своего животного. Или это сиюминутная прихоть, которая ни к чему хорошему не приведет?

Чем вызвано нежелательное поведение кошек



Считается, что кошка — довольно своенравное и независимое животное, которое «гуляет само по себе», а к хозяину имеет исключительно потребительский интерес, видя в нем «кормильца». При этом, как считают многие владельцы, в их поведении так много негативных моментов, что временами оно не может не раздражать.
Такое представление об этих домашних животных чаще всего складывается у людей, которые не знакомы с их психологией, не пытаются их понять и не испытывают достаточно любви к братьям нашим меньшим, чтобы постараться создать для них благоприятную среду обитания. Им проще показать, «кто в доме хозяин», наказав кошку или выставив ее за дверь. Многим людям даже в голову не приходит, что нежелательное поведение кошки может быть результатом стресса, плохого самочувствия или неблагоприятной среды обитания.

Можно ли наказывать кошку?



Мы по-разному реагируем на неудобства, причиняемые домашними животными. Для кого-то нежелательное поведение кошки становится поводом начать изучать специальную литературу, обратиться к специалистам по поведению животных и постараться решить проблему бесконфликтным путем.
А кто-то элементарно не желает тратить на это время и единственный выход видит в наказании, даже не зная, что делать это бесполезно. Это может только усилить проблемы и увеличить степень стресса. Кошка, которую тыкали мордочкой в лужу на полу, чтобы приучить к туалету, скорее всего, перестанет вообще замечать свой лоток и будет прятаться в разных местах, чтобы справить свои потребности.

Как не раздражаться на кошку и приучить ее к правильному поведению



Для того чтобы не раздражаться на поведение кошки, во-первых, ее надо просто любить. Животные очень чувствительны к нашим эмоциям и всегда отвечают на них соответствующим образом.
Во-вторых, кошек надо понимать. Каждый звук, издаваемый этим зверьком, каждое движение ушей и хвоста имеет какое-то значение. Если вы научитесь понимать, что кошка хочет сказать вам своим поведением, вы в любой ситуации легко найдете способ направить ее поведение в нужное русло и создадите комфортную среду обитания для себя и своего четвероногого друга.
Тема: 
Кошки
# Общество

По материалам: RSUTE

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