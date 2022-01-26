Ограбление вдовы Градского может оказаться инсценировкой

Как произошло ограбление вдовы Градского

Почему у полиции возникло подозрение в инсценировке ограбления

Что может быть причиной инсценировки

В Подмосковье заведено уголовное дело по разбойному нападению на вдову Александра Градского Марину Коташенко и ее ограбления на 100 миллионов рублей. Это произошло 16 января 2022 года. А на следующий день в СМИ появилась информация, что это ограбление может быть инсценировано.По официальной версии, вечером 16 января 2022 года на одном из участков Центральной кольцевой дороги, у деревни Жедочи, Наро-Фоминского округа, автомобиль Марины Коташенко попал в аварию. По мнению потерпевшей, она была спровоцирована тремя неизвестными.После этого они пересели в машину женщины и, приставив к виску пистолет, потребовали отвезти их к ней домой. Под угрозами расправы с семьей, бандиты заставили передать им денежные средства в размере 100 миллионов рублей, которые хранились у вдовы дома.Затем так же, при помощи угроз, вынудили отвезти их в Апрелевку, где пересели в свой автомобиль Мерседес белого цвета, и скрылись по направлению к столице. Спустя несколько часов Марина Коташенко обратилась в полицию.После принятия заявления об ограблении у правоохранительных органов возникло несколько вопросов к потерпевшей. Прежде всего, было непонятно, почему Марина Коташенко решила обратиться в полицию и написать заявление не сразу, а только после консультации с адвокатом, спустя почти 5 часов после произошедшего инцидента.Во-вторых, вызывало сомнения, что такая сумма могла храниться у вдовы дома, как она сообщила, под кроватью. Для погрузки денег в автомобиль потребовалось бы достаточно много времени. Причем не было предпринято никаких попыток сопротивления или как-то сообщить о нападении.Кроме того, после опроса свидетелей, обнаружилось еще несколько несостыковок. Охранник жилого комплекса, где проживает Коташенко, сказал, что при въезде ее машины на территорию комплекса, он не заметил в автомобиле посторонних, а поведение самой вдовы было спокойным.По мнению полиции, причиной инсценировки ограбления может быть наследство певца Александра Градского, за которое после его смерти борются 5 человек.Александр Градский и Марина Коташенко прожили вместе около 17 лет, но официально свои отношения оформили лишь за месяц до ухода певца в мир иной. Причиной кончины Александра Градского стал инсульт, случившийся после перенесенного коронавируса.У пары двое несовершеннолетних детей, которые так же, как и их мать, являются наследниками певца. Кроме того, претендовать на наследство могут взрослые сын и дочь композитора от его первого брака.Общая сумма имущества Александра Градского может оцениваться в 300-400 миллионов рублей, поэтому повод для инсценировки есть. Расследование данного происшествия находится под контролем прокуратуры.