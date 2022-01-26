Олег Меньшиков ответил режиссеру, который обвинил его в воровстве спектакля: "Если бы хотел, украл бы что-то поталантливее"

Вадим Карасев

Худрук Театра им. Ермоловой Олег Меньшиков записал видео, в котором ответил на обвинения, предъявленные экс-сотрудником театра Олегом Долиным. Обращение Меньшикова появилось на YouTube-канале театра.

Ранее Долин написал открытое письмо Олегу Меньшикову в фейсбуке и обвинил его в "краже" его спектакля "Двенадцатая ночь". В своем ответе Меньшиков заявил, что расторжение договора между театром и Долиным было основано на соглашении сторон. Режиссеру также был предложен компромисс относительно гонорара за работу над спектаклем: по словам Меньшикова, Долин отказался от этого через своего агента.

Компромисс ему предложили и в решении вопроса об авторстве.

Никто никогда не ставил под сомнение твоего участия в создании этого спектакля, но ты и от этого отказался, — сказал Меньшиков.





Отменять спектакль никто не собирался, поскольку это было бы неуместно в нынешней финансовой ситуации: убытки театра Меньшиков оценил в 32 миллиона рублей.

Какому художественному руководителю какого театра придет в голову идея отменить за два месяца спектакль, в котором заняты Александр Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков — ведущие артисты Театра Ермоловой? — заявил Меньшиков.

Он отметил, что постановка в том виде, в каком она была при Долине, "по всем творческим составляющим не может быть показана зрителю". Решение о премьере будет принято труппой 31 января.

Меньшиков прокомментировал и обвинение в краже, заявив, что, если бы он "захотел что-то украсть, то украл бы что-то поталантливее".

В завершение обращения Меньшиков добавил, что не намерен продолжать этот конфликт.

Я не собираюсь вступать с тобой в диалог. Это мой последний разговор с тобой. Для меня ты нерукопожатен, — заключил Меньшиков.

На скандал уже отреагировали в соцсетях.

Открытый, честный, своевременный ответ. Образец того, как должно действовать в двусмысленных ситуациях. В конкретном случае берем назад свои слова в контексте данной ситуации и целиком и полностью поддерживаем и оказываем содействие распространению ответа Олега Меньшикова Олегу Долину, — пишет телеграм-канал "Закулиска".





Режиссер Олег Долин

Ранее театральный режиссер и актер Олег Долин (брат известного кинокритика Антона Долина) написал Меньшикову открытое письмо в фейсбуке. Он заявил, что худрук отстранил его от работы над постановкой, не выплатив гонорар, и добавил, что Меньшиков намерен продолжить работу над спектаклем со своей командой. Также Долин упомянул о скандалах в театре.

Ксения Смирнова