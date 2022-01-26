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Отняли спектакль и уволили по СМС: режиссер публично пожаловался на Олега Меньшикова

Отняли спектакль и уволили по СМС: режиссер публично пожаловался на Олега Меньшикова

Театральный режиссер и актер Олег Долин в фейсбуке опубликовал открытое письмо к худруку Театра им. Ермоловой Олегу Меньшикову, заявив, что тот "отобрал" у него спектакль "Двенадцатая ночь".

По словам Долина, глава театра решил поставить созданный им спектакль со "своей командой", отстранив его от работы. Попрощаться с ним тоже решили неэтично: актеру и режиссеру позвонили из театра и попросили сдать пропуск, а сам Меньшиков отправил ему СМС.

Долин, по его словам, провел огромную работу над спектаклем: написал сценарий и музыку, подобрал актеров и репетировал с ними в течение пяти месяцев. Отстранение от работы над "Двенадцатой ночью" он назвал бандитским захватом.


Как полагает Долин, причиной его отстранения стали небольшие недопонимания во время работы над спектаклем. Однако Меньшиков не счел их достаточно веским поводом, чтобы "указать режиссеру на дверь и выпускать чужой спектакль самому".

Я отдаю себе отчет в том, что наши художественные вкусы могут не совпадать, но я давно не дебютант, с моими работами Вы были знакомы. А значит, как художественный руководитель, предоставивший возможность ставить на сцене Вашего театра, Вы понимали стилистику, в которой будет создаваться спектакль. Более того, Вы участвовали в этом спектакле как исполнитель главной роли и с первых репетиций понимали, какой спектакль рождается. Так если все в моем спектакле Вам претило, для чего Вы дали довести его до практически абсолютной готовности? Почему не закрыли сразу? Почему не вышли из него как актер? (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.) — пишет Долин.

Денег за свою работу Долин тоже не получил: ему пообещали заплатить после премьеры, которая теперь пройдет без его участия.

На мой вопрос, когда можно выставлять уже счет на аванс, получил ответ: "А вот после премьеры все и получите". Неожиданная бухгалтерия. Как и предложение подписать "расторжение договора", чтобы заключить новый. Новый, как все понимают, мне никто не принес. Финансово театр меня "кинул", говоря простым языком. Как уличный вор. За мой труд на протяжении полугода мне не заплатили ничего, — заявил он.

Олег Меньшиков возглавляет Театр им. Ермоловой восемь лет. До августа прошлого года он был директором и худруком театра, но после череды скандалов покинул пост директора и остался в должности худрука.

Так, в июле прошлого года в театре начались массовые сокращения актеров, которые руководство театра мотивировало тяжелой финансовой ситуацией в период пандемии коронавируса. Под сокращение попали заслуженные актеры, среди которых оказались Елена Папанова (дочь Анатолия Папанова), Мария Бортник, Николай Токарев и другие. Актеры подали в суд, утверждая, что увольнение было незаконным.


Олег Меньшиков

Несколько дней назад по решению Тверского суда Москвы Елена Папанова была восстановлена в театре. Руководству также придется выплатить ей компенсацию и зарплату за те месяцы, во время которых она находилась под сокращением.

Оставшиеся в штате артисты стали жаловаться на финансовые манипуляции в театре. Поводом для недовольства стало и то, что Меньшиков якобы нанимает для работы в спектаклях своих людей по срочным договорам. В результате этого штатные актеры вынуждены сидеть без работы, довольствуясь окладом в 20—30 тысяч рублей.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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