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Парень женился на девушке из Китая и рассказал в чем разница между девушками из России

Парень женился на девушке из Китая и рассказал в чем разница между девушками из России

Русский парень влюбился в гражданку Китая и решил связать с ней свою жизнь. Каково было удивление новоиспеченного жениха, когда через некоторое время он понял насколько азиатская девушка в своем поведении отличается от русских красоток.

Это настолько впечатлило парня, что он стал постепенно записывать все отличия в блокнот.

Первое и самое явное отличие, которое записал молодой человек, заключалось в том, что китаянка не знала, что европейцы нуждаются в личном пространстве и его ущемление может расцениваться как неуважение.

Молодая жена могла стать вплотную к неизвестному человеку пока стоит в очереди, или заниматься своими делами в непосредственной близости от мужа, когда тот выполнял свою работу. Такое поведение жителей Азии связано с тем, что из-за густонаселённости мегаполисов, все давно привыкли к тесному контакту.

Если речь заходит об отдыхе и свободном времяпровождении, то здесь также есть нюансы. Китайцы обожают караоке, и поэтому молодой человек заметил, что его супруга постоянно выбирает те места для отдыха, в которых можно попеть.

Ну и конечно же как отмечает парень есть явные различия в выборе гардероба. Так, длина блузки может быть абсолютно разной, если она имеет горловину и облегает полностью тело. Но как признается русский жених, такие привычки, по его мнению, делают его любимую девушку милее и никак не отражаются на их личных отношениях.

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По материалам: MirFactov

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