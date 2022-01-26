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Педофилов-рецидивистов будут сажать в тюрьму пожизненно

Педофилов-рецидивистов будут сажать в тюрьму пожизненно

01:07  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1248305-7



Пожизненный срок будет ждать педофилов, которые совершили повторное нападение на детей до 18 лет. Такой закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 26 января.

Поправки в Уголовный Кодекс разработали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, и председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн

Они отметили, что сейчас в России пожизненный срок установлен только для маньяков, которые повторно напали на детей до 14 лет. Теперь возрастную планку потерпевших поднимут до 18 лет. Преступники получат наказание в виде пожизненного лишения свободы. Такой же срок будет ждать за посягательство на половую неприкосновенность двух и более подростков и, если нападение на ребенка сопряжено с тяжким или особо тяжким преступлением. Установлено, что расследовать такие дела будет Следственный комитет.

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На заседании президиума фракции «Единая Россия» 17 января секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что надо не только вводить пожизненное наказание для насильников и педофилов, но и в корне менять систему административного надзора за ними.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#дети #преступность


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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