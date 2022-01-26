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Пенсии в России проиндексируют на 8,6 процента

Пенсии в России проиндексируют на 8,6 процента

Тема: Все о пенсиях в России


00:57  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 6599-8



Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Такой закон планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 26 января.

Изначально закон предусматривает назначение социальных пенсий представителям коренных малочисленных народов на основании сведений из реестра таких лиц. Эту информацию Пенсионный фонд будет получать посредством межведомственного информационного взаимодействия от Федерального агентства по делам национальностей. Выплаты будут назначать в беззаявительном порядке.

Во втором чтении документа принята поправка о повышении пенсий всем неработающим пенсионерам на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Эта поправка разработана правительством по поручению президента Владимира Путина. Ранее глава государства поручил кабмину принять в ближайшее время решение об индексации пенсий немного выше уровня инфляции, которая сейчас составляет 8.4 процента.


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В результате страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в среднем в месяц составит 18 984 рубля и будет увеличена на 1400 рублей в месяц. Повышение коснется 30,8 миллиона россиян, получающих пенсию. Это потребует дополнительного увеличения бюджета Пенсионного фонда России на 172,8 миллиарда рублей.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#пенсии


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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