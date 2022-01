Первый геймплей Life is Strange: Remastered Collection и сравнение с оригиналом





Релиз Life is Strange: Remastered Collection должен был состояться еще в прошлом году, но издательство Square Enix приняло решение перенести сборник из двух высокооцененных игр на 2022 год. Релиз Life is Strange: Remastered Collection состоится уже 1 февраля на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.

Разработчики Life is Strange: Remastered Collection опубликовали два видео по игре.

В первом показали геймплей проекта. В ролике демонстрируется начало игры — локация школы и попытка Макс сделать фото бабочки.

Во втором ролике, который можно видеть ниже, показывают сравнение Life is Strange: Remastered Collection с оригиналом. Как отмечают разработчики, игра была заметно улучшена — с нуля переработана мимика героев (записанная теперь с реальных актеров), увеличено разрешение (обещают нативные 4K) и улучшена анимация.

Отметим, что Life is Strange: Remastered Collection будет включать некоторые геймплейные изменения. Разработчики обращают внимание, что изменили ряд головоломок из оригиналов.

Life is Strange: Remastered Collection уже доступна для предзаказа на Xbox — за $39,99.

