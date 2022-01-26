Пять популярных заблуждений о выживании в дикой природе, которые только вредят

1. Алкоголь может согретьВ дикой природе алкоголь – это главный враг. Во всяком случае, если используется он традиционным способом принятия внутрь. Есть советчики, которые рекомендуют использовать такие продукты для согревания на холоде. Нередко подобное можно увидеть в кино. В действительности употребление спиртного при низкой температуре воздуха не помогает, а строго вредит, вызывая потерю тех немногих запасов тепла, что еще были у организма.2. Хищника можно обмануть, прикинувшись мертвымНа самом деле при встрече с любым хищником нет универсальных советов. Что-то решать придется по обстоятельствам. Разные животные ведут себя при столкновении с человеком по-разному. Чаще всего зверь просто захочет согнать со своей территории непрошенного гостя. Однако, совершенно точно не нужно пытаться притворяться мертвым, особенно против медведя. Большинство зверей достаточно любопытно для того, чтобы подойти и проверить неожиданно появившуюся «тушу».3. Добыча огня – это простоОчень часто в сети можно увидеть ролики о том, как люди добывают пламя едва ли не голыми руками, используя для этого обычные палки. В действительности добыть огонь трением неопытному человеку практически невозможно. Тем более, что для добычи огня таким образом нужны далеко не только палочки. Да и те должны быть специальным образом подготовлены. Поэтому лучше всего запастись спичками и зажигалками по разным карманам при выходе на природу. А также озаботиться их защитой от сырости.4. Голодным можно есть все, что съедобноЛюбая сырая пища, добытая из дикой природы, потенциально опасна, даже если теоретически является съедобной. Перед употреблением еда должна пройти термическую обработку. В противном случае пищевое отравление с рвотой гарантировано. Последнее обессиливает и обезвоживает человеческий организм ничуть не хуже продолжительного голода.5. Любая вода сгодитсяЧеловек не может выжить без воды более 3 суток. Однако, пить какую попало воду, даже проточную в дикой природе настоятельно не рекомендуется. Употреблять воду из естественных источников можно только после кипячения. Неплохим вариантом является сбор дождевой воды с поверхности листьев растений. Однако, даже в этом случае лучшим вариантом будет кипячение воды.