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Почему коты и кошки любят есть новогодний дождик

Почему коты и кошки любят есть новогодний дождик

Скорее всего, каждый знаком с ситуацией, когда кошки начинают есть дождик с елки. Есть несколько причин, почему чего они так любят жевать подобные украшения.

С чем связано рвение кошек есть дождик с елки



Все хозяева должны знать, почему же их питомцев так тянет есть дождик и прочие подобные новогодние украшения.
Во-первых, это связано с сильным желанием повеселиться. Не стоит забывать о том, что ваш питомец является хищником, хоть и домашним, но все же. Он постоянно оттачивает свое охотничье мастерство, а дождик с елки прямо создан для этого. Он блестит и переливается, чем привлекает внимание вашего питомца.
Во-вторых, это возможно из-за недостатка витаминов в организме кошки. Это более серьезная причина. Она проявляется из-за недостаточного количества полезных микроэлементов в кошачьем рационе, что заставляет маленького хищника самостоятельно находить их.
Если же вы заметили, что ваш питомец начал жевать дождик, следует его отобрать. Делать это нужно очень аккуратно и без резких движений, чтобы мишурой не повредить ротовую полость домашнего животного.
Перед тем как достать мишуру изо рта, нужно его зафиксировать при помощи. Это могут сделать два человека. Один будет держать кота, чтобы он не дергался и не мотал головой в разные стороны, а второй будет вытягивать рождественский дождик.
Сначала следует аккуратно открыть пасть питомца. Если мишура наблюдается только в ротовой полости, ее можно достать при помощи рук. Но если же он пошел в пищевод, то не следует тянуть за другой конец дождика, ведь таким образом вы можете повредить слизистую оболочку.

Что делать, если кот проглотил дождик



Если вы заметили, что ваш питомец только-только проглотил дождик, можно сделать, концентрированный раствор соли и залить ему в ротовую полость. Это вызовет рвотный рефлекс, и вместе с едой выйдет и мишура. Этот раствор нужно заливать при помощи шприца или столовой ложки, но он не всегда работает.
Более действенный способ — это когда в ротовую полость кошки заливают перекись водорода, размешанную с водой. Но это опасно, потому что она может легко повредить слизистую оболочку. Если вы боитесь самостоятельно лечить кошку, лучше всего обратиться к ветеринару, который поможет справиться с этой проблемой.
Если уже прошло длительное время после того, как кот съел мишуру, тогда с помощью рвотного рефлекса ему вы никак не поможете. С этим может справиться другое средство.
Нужно взять шприц и набрать в него обычный вазелин, а потом выдавить его в ротовую полость питомца. Главное, чтобы он его весь проглотил. Он смягчит стенки кишечника и дождик не сможет повредить их. На 1 кг веса дают 1 кубик вазелина. Если ваш питомец, к примеру, весит 3 кг, тогда ему нужно дать 3 мл. Эту процедуру можно провести повторно через пару часов.
Также иногда у котов из-за мишуры может происходить забивание кишечника. В таком случае питомец начинает отказываться от воды и еды либо она старается покушать, но потом начинает рвать. Также у кошки будут наблюдаться вздутие живота и слабость. Если вы заметите хотя бы одно из этих проявлений, нужно немедленно обратиться в ветеринарную клинику.
Тема: 
Кошки
Новый год
# Общество

По материалам: RSUTE

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