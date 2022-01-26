Почти 27 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Студенты»

Завершился приём заявок на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Студенты» – проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает Минпросвещения России.

На сайте проекта зарегистрировались 26 955 студентов вузов и колледжей из 84 регионов России. Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Федерального агентства по делам молодёжи.

«Появление новых конкурсов, таких как студенческий трек «Флагманов образования» наглядно показывает нам как много талантливых ребят у нас по всей стране. Профессия педагога здесь далеко не исключение. Сегодня учитель должен обладать очень широким набором навыков, важны не только предметные знания, это и психология общения с ребенком, наставничество, работа с коллективом. Это очень здорово, что у молодежи расширяются возможности не только показать те знания, которые они почерпнули в стенах университетов, но и полноценно влиться в конкурсное движение, познакомиться со своими будущими коллегами и сообща выводить то или иное направление на совершенно новый уровень. Желаю всем участникам ярких выступлений, мы же со своей стороны делаем все для того, чтобы у ребят было большое профессиональное будущее», – сказал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Заявочная кампания конкурса стартовала 17 ноября 2021 года и продлилась до 23 января 2022 года. Около 3 тысяч от общего числа заявок пришлось на студентов колледжей. Среди регионов лидером по количеству заявок стала Чеченская Республика (2 240 заявок), за ней следуют Свердловская область (1 686 заявок), Санкт-Петербург (1 298 заявок), Москва (1 195 заявок) и Волгоградская область (944 заявки).

Второй этап начнётся 7 февраля. Участникам предстоит дистанционно пройти общекультурный и предметный тесты, а также проверить свою функциональную грамотность. По итогам будут определены полуфиналисты. Окружные полуфиналы состоятся во всех федеральных округах страны. После этого конкурсантов ждёт финал.

Призёры конкурса получат возможность участвовать в образовательных программах и стажировках во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также им будут вручены подарки от партнёров соревнований.

Победителей ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества будут иметь возможность поработать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Всероссийские конкурсы педагогического мастерства, проводимые Минпросвещения России и президентской платформой «Россия – страна возможностей», объединили на своих площадках директоров школ, классных руководителей, педагогов-предметников, студентов вузов и колледжей, а также ведущих экспертов.

В линейке «Флагманы образования» – всероссийские профессиональные конкурсы «Флагманы образования. Школа», «Флагманы образования. Студенты», «Флагманы дополнительного образования» и «Флагманы образования. Муниципалитет».

Конкурс «Флагманы образования. Студенты» направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных обучающихся вузов и колледжей. Участие в проекте открывает возможности для формирования у участников компетенций, соответствующих профилю учителя, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов и профессионального сообщества.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».