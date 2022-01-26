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Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы

Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы

Православными христианами 25 декабря 2021 года почитается память великомученика Спиридона Тримифунтского, а верующие западного обряда 25 декабря отмечают Рождество Христово. В народе день называют Солнцеворотом, его корни уходят в славянскую религиозную традицию. Праздник имеет давнюю историю, свои приметы и табу, которые были установлены народом.

Традиции и ритуалы 25 декабря



Несколько веков назад в России на 25 декабря припадал день зимнего солнцестояния. В Москве староста собора проводил астральный обряд, который знаменовал возврат Солнца к лету и прибывание дня.
В народе Солнцеворот встречали хороводами, жгли костры и проводили обряды с перекатыванием огненных колес, которые символизировали движение Солнца по небу и победу над тьмой. Отмечали этот праздник всю ночь, а на утро выходили встречать первые лучи солнца.

Сохранилась народная поговорка, которая гласит, что на Солнцеворота медведи переворачиваются на второй бок.

Запреты на Спиридона Солнцеворота



Спиридонов день или Солнцеворот имеет множество запретов и табу, нарушение которых может принести беды и проблемы людям.
Символом этого праздника является солнечный свет, поэтому нельзя, чтобы в доме в этот день было темно. Нужно включить любое освещение, поскольку тьма привлекает ссоры и скандалы.
В день Спиридона Солнцеворота нельзя ходить на охоту. Поверье гласит, что медведь переворачивается на другую сторону и выстрелы могут его разбудить. В таком случае он станет шатуном, и может навредить людям. Иизвестно, что медведи-шатуны очень агрессивны и голодны, они могут искать пропитание в деревнях и нападать на людей.
Установлено табу на любую работу по дому, особенно это касается перебирания круп. Они быстро заплесневеют, их испортят мыши или насекомые.
Под запрет в этот день попали и старые вещи. На Солнцеворот поношенная, рваная или неопрятная одежда становится магнитом для темных сил. То же касается и темных цветов.
Сквернословия и ссоры в этот день принесут беды в дом, из-за этого весь год в семье не будет мира, гласит народная примета.

Наши предки считали, что начинать путешествие на Спиридона Солнцеворота нельзя. Мороз, у которого солнце отбирает силу, сильно негодует и может сорвать зло над путниками.

Приметы на Спиридона Солнцеворота 25 декабря



Освещение в доме на Спиридона Солнцеворота обеспечивало защиту от злых сил. Яркий огонь символизировал победу солнечного света над тьмой, которая особенно активизировалась на Спиридона Солнцеворота.
Славяне на Солнцеворота ставили зажженную свечу на подоконник, а в наши дни можно заменить ее гирляндами или светильниками.

В этот праздник лучше надеть новую, светлую одежду. Она привлечет удачу и успех в жизнь человека. Кроме того, существовала традиция надевать новое нижнее белье, тогда сон будут крепким и здоровым.
Тема: 
Праздники
# Общество

По материалам: RSUTE

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