Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Puma и Mojang представили совместные кроссовки в стиле Minecraft

Puma и Mojang представили совместные кроссовки в стиле Minecraft


Компания Microsoft выпускала не так давно совместно с Adidas три модели кроссовок к 20-летию Xbox. А ее внутренняя студия Mojang решила провести коллаборацию с Puma. Анонсированы кроссовки Puma и Minecraft, которые выйдут 5 февраля 2022 года. Отметим, что релиз совместных кроссовом Minecraft и Puma заявлен только на территории США.

Сами кроссовки бренды описывают следующим образом:

Здесь основные строительные блоки Minecraft — грязь, трава и вода — формируют цветовую гамму, которая представлена ​​в замшевом материале модели. Чтобы подчеркнуть очаровательную пиксельную эстетику игры, эти замши также имеют клетчатую печать по бокам и подкладке, создавая рельефную текстуру.






Отметим, что стоимость кроссовок пока не раскрывается.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Новый красочный трейлер OlliOlli World представили разработчики
Новый красочный трейлер OlliOlli World представили разработчики
Puma и Mojang представили совместные кроссовки в стиле Minecraft
Puma и Mojang представили совместные кроссовки в стиле Minecraft
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Водолеев
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Водолеев
Екатерина Стриженова поделилась успехами 21-летней дочери-студентки
Екатерина Стриженова поделилась успехами 21-летней дочери-студентки
Анастасия Макеева отважилась на большой шаг
Анастасия Макеева отважилась на большой шаг
Меркурий в Козероге 26 января 2022 года: 3 главные опасности этого дня
Меркурий в Козероге 26 января 2022 года: 3 главные опасности этого дня
Александр Ревва показал обнаженный торс на пляжных фото с Мальдив
Александр Ревва показал обнаженный торс на пляжных фото с Мальдив
Глюкоза поделилась редкими фото с мужем-именинником и призналась ему в любви
Глюкоза поделилась редкими фото с мужем-именинником и призналась ему
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
На Ксению Бородину напал маньяк
На Ксению Бородину напал маньяк
Любовь Успенскую заподозрили в тайной свадьбе
Любовь Успенскую заподозрили в тайной свадьбе
Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений табу
Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений

Топ на сегодня

Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений табу
Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января
Предсказания индийского астролога Аджая Бхамби на 2022 год
Предсказания индийского астролога Аджая Бхамби на 2022 год

Еще по теме

Minecraft с реалистичными текстурами выглядит впечатляюще
Долгожданное обновление Minecraft Caves & Cliffs: Part 2 выйдет в конце ноября
Реалистичная вода в Minecraft: как это может выглядеть — видео
Фил Спенсер поздравляет Minecraft с триллионом просмотров на Youtube