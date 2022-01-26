Puma и Mojang представили совместные кроссовки в стиле Minecraft
Компания Microsoft выпускала не так давно совместно с Adidas три модели кроссовок к 20-летию Xbox. А ее внутренняя студия Mojang решила провести коллаборацию с Puma. Анонсированы кроссовки Puma и Minecraft, которые выйдут 5 февраля 2022 года. Отметим, что релиз совместных кроссовом Minecraft и Puma заявлен только на территории США.
Сами кроссовки бренды описывают следующим образом:
Здесь основные строительные блоки Minecraft — грязь, трава и вода — формируют цветовую гамму, которая представлена в замшевом материале модели. Чтобы подчеркнуть очаровательную пиксельную эстетику игры, эти замши также имеют клетчатую печать по бокам и подкладке, создавая рельефную текстуру.
Отметим, что стоимость кроссовок пока не раскрывается.
Watch while we leap into a new collaboration with @PUMA coming soon! #PUMAxMinecraft pic.twitter.com/hVciHRJslU— Minecraft (@Minecraft) January 21, 2022