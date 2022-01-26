Puma и Mojang представили совместные кроссовки в стиле Minecraft





Компания Microsoft выпускала не так давно совместно с Adidas три модели кроссовок к 20-летию Xbox. А ее внутренняя студия Mojang решила провести коллаборацию с Puma. Анонсированы кроссовки Puma и Minecraft, которые выйдут 5 февраля 2022 года. Отметим, что релиз совместных кроссовом Minecraft и Puma заявлен только на территории США.

Сами кроссовки бренды описывают следующим образом:

Здесь основные строительные блоки Minecraft — грязь, трава и вода — формируют цветовую гамму, которая представлена ​​в замшевом материале модели. Чтобы подчеркнуть очаровательную пиксельную эстетику игры, эти замши также имеют клетчатую печать по бокам и подкладке, создавая рельефную текстуру.

Отметим, что стоимость кроссовок пока не раскрывается.