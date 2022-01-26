Сатья Наделла: «Мы переживаем ренессанс PC»





Microsoft в прошлом году выпустила Windows 11, что стало одним из главных релизов компании за год. В Windows 11 заметный акцент сделали на играх, предложив пользователям PC некоторые особенности, которые должны их подтолкнуть к обновлению до новой операционной системы. На PC в игровом плане Microsoft сложно конкурировать со Steam. Тем не менее, она активно пытается это делать.

Руководитель Microsoft Сатья Наделла в рамках финансового отчета компании за минувший квартал отметил, что количество PC не снижается, а даже несколько растет. По его словам, всего в мире сейчас порядка 1,4 млрд PC с Windows 10 и Windows 11:

Мы наблюдаем структурное изменение спроса на PC. Мы переживаем «ренессанс PC» с более чем 1,4 миллиардами активных устройств с Windows 10/11.

Напомним, что после успешного запуска подписки Game Pass на Xbox, компания Microsoft выпустила вариант подписки для PC. Она дает возможность игрокам на компьютерам уже сейчас получить доступ к сотням проектов, и в будущем их должно становиться только больше. Но, несмотря на это, многие игроки все еще предпочитают на PC привычную модель покупки игр через Steam или другие игровые сервисы.