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Школьники Кировской области могут стать участниками конкурса «Вятский левша»

Школьники Кировской области могут стать участниками конкурса «Вятский левша»

Центр технического творчества города Кирова приглашает школьников и студентов принять участие в областном конкурсе исследовательских и проектных работ «Вятский левша».

В 2022 году он проводится по двум направлениям, уточняет пресс-служба регионального Министерства образования.

Проектное направление объединит участников в возрасте от 14 лет до 21 года, которые представят свои работы в разных номинациях: «Техническое моделирование», «Техническое конструирование», «Радиоэлектроника, робототехника, автоматика, телемеханика».

Проектное направление конкурса «Вятский левша» будет проходить в три этапа. До 1 марта организаторы будут принимать заявки с описанием проектов, с 1 по 18 марта работы будут оценивать члены жюри. 22 марта состоится областная научно-практическая конференция, где пройдет защита работ и определение победителя и призеров конкурса.

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и призами, всем участникам выдаются сертификаты. Победитель проектного направления конкурса, набравший наибольшую сумму баллов, будет рекомендован для включения в список кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи.

Для участия в проектном направлении областного конкурса «Вятский левша» необходимо до 1 марта 2022 года заполнить регистрационную форму.

Подать работы на презентационное направление могут школьники в возрасте от 7 до 18 лет в период с 1 марта по 15 апреля, итоги будут подведены в конце мая.

В список номинаций включены «Техническое моделирование», «Радиоэлектроника», «Изобретательство», «Интернет вещей» (возрастная категория 7–13 лет), а также «Промышленный дизайн» (возрастная категория 7–18 лет).

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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