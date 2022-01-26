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В Амурской области будут отремонтированы более 70 школ

В Амурской области будут отремонтированы более 70 школ

В Амурской области в рамках федерального проекта будут отремонтированы более 70 школ, сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на губернатора региона Василия Орлова.

Регион примет участие в обновленной программе капитального ремонта учреждений среднего образования, разработанной Минпросвещения России.

«Ежегодно в рамках модернизации системы образования в Приамурье делается многое. Большой вклад вносит федерация. С этого года на всероссийском уровне стартовал проект, в рамках которого будут капитально отремонтированы свыше 70 амурских школ. В силу климатических условий, большой территориальной протяженности между населенными пунктами и ограниченных возможностей подрядных строительных организаций возводить новые образовательные организации быстрыми темпами невозможно. Поэтому федеральная программа по модернизации – большая помощь в создании в школах современных и, главное, безопасных условий для детей», – сказал Василий Орлов.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ.

Ранее Минпросвещения России по поручению главы государства проработало обновленную программу по увеличению темпа капитального ремонта школ. Изначально планировалось отремонтировать порядка 700 зданий в 2022 году, но по инициативе президента их количество будет увеличено, прежде всего, будет проведен ремонт аварийных зданий.

Для эффективной работы Минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан Федеральный штаб родительского общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует их на всех этапах программы.

# Общество

По материалам: edu.ru

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