В Госдуме прокомментировали приостановку плановой госпитализации детей в Москве

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

11:53 Автор: Екатерина Куминова

Департамент здравоохранения Москвы 26 января сообщил о приостановке плановой госпитализации в детские больницы на три недели из-за беспрецедентного роста заболеваемости COVID-19 среди детей в столице. Эти меры введены для обеспечения безопасности пациентов, пояснил «Парламентской газете» замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тысяч в неделю до 28), а госпитализации — в 10 раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки). Депздрав отмечает, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.

Приостановка плановой госпитализации не распространяется на маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также при других состояниях, требующих экстренной помощи.

В России число заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 70 тысяч

Данные ограничительные меры направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса. Они предусмотрены законом, в том числе распоряжением Минздрава, и носят здравый, охранительный характер, сказал Башанкаев.

«Когда неожиданно заболеваемость вырастает в два раза, а у вас ограниченное количество амбулаторных работников и вы чисто технически не можете помочь всем заболевшим коронавирусом, здравый смысл говорит, что необходимо в первую очередь быстро помочь тем, кто заболел ковидом. Каждый регион это решает в зависимости от количества заболевших и возможностей амбулаторных служб, которые сейчас работают очень напряжённо, по 14 часов, по 57 выездов, и это очень тяжело, — отметил парламентарий. — Возрастает потребность в помощи волонтёров, а также в возможностях телемедицины — она сейчас наверняка получит новое развитие».

По его мнению, в Москве пик заболеваемости наступит примерно через 2-3 недели, после чего начнётся спад. Депутат призвал поддержать врачей и постараться не заболеть, соблюдая уже известные всем меры профилактики: «носить маски, мыть руки, полоскать нос и не забывать о действенной схеме вакцинации самыми лучшими вакцинами, существующими только у нас».

На лекарства от COVID-19 направят ещё более 20 млрд рублей

Ранее ограничения по оказанию плановой амбулаторной и стационарной медицинской помощи ввели Республика Карелия и Калининградская область.

По словам министра здравоохранения Республики Карелия Михаила Охлопкова, которые приводит РИА «Новости», поликлиники Карелии почти полностью превратились в «красную зону». «Омикрон» отличается более лёгким течением заболевания, при этом значительно более заразен — именно поэтому растёт нагрузка на поликлиники. При этом помощь больным с онкологическими заболеваниями будет оказываться в полном объёме, а также продолжится вакцинация.

С 21 января оказание плановой медпомощи и диспансеризацию приостановили и в Санкт-Петербурге. Ограничение будет действовать до особого распоряжения, сообщил ТАСС.

#коронавирус #дети #здравоохранение

68