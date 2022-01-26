В оперштабе разъяснили правила оформления карантина для контактных лиц

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

08:41 Автор: Варвара Комарова

Правило по сокращению карантина для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, вступают в силу с 26 января и распространяются на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до этой даты, пояснили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее Роспотребнадзор внёс в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции изменения, согласно которым лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции не менее 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным, а не 14 дней, как это было раньше.

Если гражданин получил предписание о самоизоляции до 26 января, независимо от даты истечения карантина оно истекает через 7 дней с даты выдачи. В этом случае больничный также будет оформляться на 7 дней с момента последнего контакта.

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«Если гражданину как контактировавшему с заболевшими COVID-19 был оформлен больничный, и дата открытия приходится на период с 15 до 21 января включительно, его автоматическое закрытие произойдёт 27 января. Это позволит жителям подготовиться к более раннему выходу на работу с 28 января», — говорится в сообщении оперштаба. Если же больничный был оформлен после 21 января, он будет закрыт на 7-й день.

При этом для закрытия больничного по карантину не нужно приходить в поликлинику — это делается дистанционно, данные автоматически поступают работодателю.

Сокращение длительности карантина по контакту с заболевшим также касается классов школ и групп детских садов, в которых карантин установлен ранее и уже длится от семи дней. Очные занятия в таких группах возобновляются 26 или 27 января по решению школы, но по инициативе родителей карантин может быть продлён до 14 дней.

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Как ранее пояснил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, решение сократить сроки карантина обусловлено коротким инкубационным периодом нового штамма «омикрон», распространяющегося в настоящий момент в России.

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