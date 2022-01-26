В Волгоградской области в 2022 году в пяти колледжах откроют 12 площадок по стандартам WorldSkills

В Волгоградской области в 2022 году в пяти колледжах откроют 12 современных площадок по стандартам WorldSkills, сообщает пресс-служба Правительства Волгоградской области.

Площадки оборудуют в рамках нацпроекта «Образование» в колледжах и техникумах Волгограда, Волжского и Михайловки.

Волгоградский технический колледж откроет мастерские для обучения специалистов по обслуживанию транспорта и логистов. Волгоградский колледж машиностроения и связи продолжит развивать информационные и коммуникационные технологии. Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского и Серебряковский технологический техникум города Михайловки сделают акцент на промышленных и инженерных направлениях, а в Волгоградском политехническом техникуме появятся площадки по направлениям «Искусство», «Дизайн» и «Сфера услуг».

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.