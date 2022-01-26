Владельцы животных делятся случаями, из которых становится ясно, кто хозяин в их доме. И это вовсе не люди

Когда люди заводят домашних питомцев, они почему-то начинают называть себя их хозяевами. Но это не так, ведь когда дома появляется животное, тут уже оно начинает диктовать свои условия. Пользовательница Твиттера Nadia Shibkova рассказала о том, как пёс её мамы ест яблоки, и оказалось, что подобная история знакома многим.

Пользовательница Твиттера рассказала о том, как её мама поступает с кожурой, которую не ест её пёс

Вот кто хозяин в доме!

Пользователи Твиттера историю оценили и решили, что в ней всё прекрасно

Оказалось, что подобная история знакома многим, и часто владельцы питомцев ставят их вкусы и интересы выше своих. Вот какими случаями они поделились:

Любительница оливок

Перец для любимых собак

Ягодный воришка

Иногда приходится идти на крайние меры

Томатные игры

А здесь фанат хурмы

Корги — это те ещё короли

Яблочные предпочтения бывают разные

Коты тоже в деле

А какие необычные предпочтения есть у ваших питомцев? И кто хозяин в вашем доме?