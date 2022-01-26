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Впечатляющие преображения старинных строений

Впечатляющие преображения старинных строений
Главный зал дворца Браницких в Белостоке, Польша

В 1945 году он был практически полностью разрушен, но после восстановлен.

Музей зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево, отреставрированный в 2020 году


Реставрация здания 1918 года Кастелиньо да Флореста, Бразилия


Преображение здания в городе Липова, Румыния


Местный «Флэтайрон-билдинг» в Познани, Польша

Снесён в 2011 году из-за неудовлетворительного технического состояния и реконструирован в первоначальном виде в 2019 году.

Работа ещё в процессе, но главное, что это здание в Таллине не было снесено


Дворец изящных искусств в Мехико до и после ликвидации автопарковки


Превращение непривлекательного модернистского здания 20 века в симпатичную постройку в традиционном стиле, Великобритания


Реновация здания мануфактуры в городе Лодзь, Польша


Государственный музей-заповедник «Павловск»

Здание и весь парк сильно пострадали во время Великой Отечественной войны и были восстановлены в 1978 году.

Железнодорожный вокзал Жуанвилля в Бразилии, построенный в 1906 году и после отреставрированный


Отреставрированное здание старого элеватора, Новороссийск


Новое здание в георгианском стиле сменило здание 1950-х годов в Лондоне, Великобритания
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По материалам: Sivator

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