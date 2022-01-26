Впечатляющие преображения старинных строений
Сегодня, 10:25
Главный зал дворца Браницких в Белостоке, Польша
В 1945 году он был практически полностью разрушен, но после восстановлен.
Музей зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево, отреставрированный в 2020 году
Реставрация здания 1918 года Кастелиньо да Флореста, Бразилия
Преображение здания в городе Липова, Румыния
Местный «Флэтайрон-билдинг» в Познани, Польша
Снесён в 2011 году из-за неудовлетворительного технического состояния и реконструирован в первоначальном виде в 2019 году.
Работа ещё в процессе, но главное, что это здание в Таллине не было снесено
Дворец изящных искусств в Мехико до и после ликвидации автопарковки
Превращение непривлекательного модернистского здания 20 века в симпатичную постройку в традиционном стиле, Великобритания
Реновация здания мануфактуры в городе Лодзь, Польша
Государственный музей-заповедник «Павловск»
Здание и весь парк сильно пострадали во время Великой Отечественной войны и были восстановлены в 1978 году.
Железнодорожный вокзал Жуанвилля в Бразилии, построенный в 1906 году и после отреставрированный
Отреставрированное здание старого элеватора, Новороссийск
Новое здание в георгианском стиле сменило здание 1950-х годов в Лондоне, Великобритания
По материалам: Sivator