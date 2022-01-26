Впечатляющие преображения старинных строений

Главный зал дворца Браницких в Белостоке, ПольшаВ 1945 году он был практически полностью разрушен, но после восстановлен.Музей зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево, отреставрированный в 2020 годуРеставрация здания 1918 года Кастелиньо да Флореста, БразилияПреображение здания в городе Липова, РумынияМестный «Флэтайрон-билдинг» в Познани, ПольшаСнесён в 2011 году из-за неудовлетворительного технического состояния и реконструирован в первоначальном виде в 2019 году.Работа ещё в процессе, но главное, что это здание в Таллине не было снесеноДворец изящных искусств в Мехико до и после ликвидации автопарковкиПревращение непривлекательного модернистского здания 20 века в симпатичную постройку в традиционном стиле, ВеликобританияРеновация здания мануфактуры в городе Лодзь, ПольшаГосударственный музей-заповедник «Павловск»Здание и весь парк сильно пострадали во время Великой Отечественной войны и были восстановлены в 1978 году.Железнодорожный вокзал Жуанвилля в Бразилии, построенный в 1906 году и после отреставрированныйОтреставрированное здание старого элеватора, НовороссийскНовое здание в георгианском стиле сменило здание 1950-х годов в Лондоне, Великобритания