Xbox отчитался о рекордной выручке и успехах Halo Infinite и Forza Horizon 5





Microsoft опубликовала ежеквартальный отчет о доходах, за 2 финансовый квартал 2022 года (октябрь-декабрь 2021 года). Результаты заметно превзошли ожидания, а на следующий квартал корпорация представила прогноз выше, чем предполагали аналитики.

Исходя из опубликованного отчета компании, общая выручка (квартал к кварталу) увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим годом — до $51,7 млрд. Чистая прибыль Microsoft выросла на 21%, до $18,77 млрд.Выручка от Xbox за октябрь-декабрь 2021 года достигла $5,44 млрд — это новый рекорд для праздничного сезона и в целом для квартальных продаж игр Microsoft. Это на $411 млн долларов (8%) больше дохода от игр по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда Xbox Series X и S только были запущены.Microsoft отмечает, что рост Xbox был обусловлен ростом почти по всем направлениям: доход от контента и услуг Xbox вырос на 10% благодаря продажам игр внутренних студий и подписке Game Pass, а доход от продаж консолей (и аксессуаров) Xbox вырос на 4% благодаря постоянному спросу на новые консоли. Снизился только сегмент дохода от продаж сторонних игр.Игровая составляющая бизнеса Microsoft сейчас составляет почти 11% от общей выручки.Ключевые релизы, Halo Infinite и Forza Horizon 5, показали отличный старт. Microsoft сообщила, что Halo Infinite побила рекорды серии с 20 миллионами игроков на запуске, в то время как Forza Horizon 5 в настоящее время насчитывает 18 миллионов игроков.

Известный игровой аналитик Даниэль Ахмад представил несколько графиков, которые можно видеть ниже. Завершившийся календарный год стал лучшим для игрового подразделения Xbox за всю историю.

Намного больше выручка с продажи игр и подписок, чем с продажи самих консолей.