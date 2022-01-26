Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений табу

Порог в языческой мифологии

Что запрещалось делать через порог

Люди считают, что нельзя сидеть и стоять на пороге. Человек, нарушивший это правило, может быть оклеветан. Его ожидают неприятности, связанные с разными слухами, которые могут разрушить его жизнь и семью. Становясь на порог, житель дома снимает магическую защиту и впускает нежелательных гостей из потустороннего мира.

Нельзя передавать вещи через порог

Запрет здороваться через порог

Множество примет и запретов, установленных предками, действуют и до наших дней. Черная кошка перешла дорогу, смотреть в разбитое зеркало, занимать деньги после захода солнца, здороваться или передавать вещи через порог – эти табу известны во многих странах и передаются из поколения в поколение. И если первые могут иметь немного другой смысл, то последний запрет, связанный с порогом дома, повторяется во многих народных приметах.В древности славяне считали порог в доме местом, наделенным магической силой. Поэтому множество суеверий и примет были связаны именно с ним.Раньше существовал обычай под порогом хоронить прах покойного родственника. По поверьям, в этом случае его душа будет беречь и защищать живущих в доме от злых сил. Этот обычай привел к тому, что порог стал считаться местом, разделяющим мир живых и покойных. И если что-либо делать через него, то это может потревожить души людей, ушедших от нас.Порог, как место захоронения, мог иметь негативную энергию, которая и передавалась тем, кто посмел нарушить установленные правила.По другой версии, в древности входная дверь считалась границей двух миров — природного мира духов и духов дома. Переступить эту границу просто невозможно, так как двери и порог защищают жилье от любого вторжения злых сил. Передача вещей через порог открывает портал для нечистой силы, которая может навредить жителям дома.Народное поверье запрещает разговаривать через порог. Это может привести к ссоре и конфликту между собеседниками. Также в народе считают, что передача вещей через этот портал между мирами, может иметь негативные последствия. В этом случае человек может отдать с вещью свою удачу и везение, впустив в дом беды и болезни.До наших дней сохранился обычай переносить невесту через порог дома. Согласно народным приметам, если молодая жена сама перейдет порог, то семью ожидают трудности и проблемы. То же касалось и поцелуев через этот магический портал. Поцеловав любимого человека через порог, мы открываем ему и себе новые дороги, но они уже не будут пересекаться.Чтобы избежать неприятностей, переступая каждый день через порог дома, наши предки советовали делать это правой ногой, что обеспечит защиту добрых духов дома и убережет от неудачи.Множество народных верований, связанных с порогом, имеют отношение и к вещам. Считалось, что если неправильно отдать другому человеку свои личные вещи через порог, то вместе с ними можно лишиться и защиты ангела-хранителя.Передавая любую вещь через порог, человек отдает свою удачу и финансовое благополучие. Поэтому лучше выйти за порог или впустить человека, которому собираетесь ее отдавать.Злые духи, живущие за порогом, могут забрать не только деньги и счастье в доме, но и душу человека, который нарушил это табу. Даже если вам передали вещь через порог, она может принести беду. От нее желательно поскорее избавиться.Считалось, что граница между мирами, которая проходила через порог, могла иметь, как светлую силу, так и темную энергию. Передавая вещи через нее, люди могли попасть под влияние злых сил, привлечь в дом ссоры, болезни и бедность.Примета эта довольно старая, как поверья о разбитом зеркале и переходе в другой мир. Дом всегда считался крепостью, а родные стены должны защищать как от настоящих врагов, так и от вымышленных. По крайней мере так было в древности. Даже сейчас современный человек чувствует себя дома в безопасности.Дверь и порог, как и границы дома, издавна наделялись особенной магической силой. Перейти через них без позволения хозяев дома было невозможно. Но если человек нарушал правила, то таким образом открывался портал и в дом могла войти любая нечисть. Поэтому через порог нельзя приветствовать друг друга.Тема:Суеверия