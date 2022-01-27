Алена Апина сменила прическу

57-летняя певица Алена Апина решила примерить новый образ и запечатлелась с кудрями фиолетового оттенка. Певица Алена Апина полностью оправилась после болезни и решилась на радикальную смену прически. 57-летняя артистка, которую все привыкли видеть с длинными каштановыми волосами, подстриглась и перекрасилась. Итогами своего преображения она поделилась в Инстаграме, чем шокировала подписчиков. Поклонники были удивлены, что звезда эстрады отдала предпочтение не классическому цвету, а фиолетовому оттенку, который в сочетании с завитыми кудрями и черным платьем оригинального кроя сильно ее состарил.Алена Апина «Баба Алена», «Вот этот воротник-пончо как-то престарело выглядит», «Что за бабулька?» — раскритиковали Апину в комментариях к снимку. Однако певица от ярких локонов, наоборот, в восторге и полагает, что так становится похожа на сказочную героиню. «Может побыть Мальвинкой? Подумаю! А еще думаю, как бы скупить все Гогины платья?! Потому что так не сидят никакие другие навороченные-именные! Как он их выкраивает?! Одно слово- мастерзолотыеручки!»— заявила исполнительница. Напомним, в старый Новый год Апина всерьез напугала публику, записав видео из больницы. Артистка вышла на связь с поклонниками и рассказала, что у нее обострился некий хронический недуг, вынудивший ее лечь в клинику. Что именно произошло с артисткой, осталось тайной, однако тогда внешний вид певицы оставлял желать лучшего – она казалась измученной и говорила с трудом, как будто страдала из-за сильных болей. Вскоре бывший муж знаменитости подтвердил, что Апиной провели операцию. По его словам, хирургическое вмешательство было плановым и все прошло хорошо.