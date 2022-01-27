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Алтайский педуниверситет продолжает реализацию проекта «Семья – планета детства»

Алтайский педуниверситет продолжает реализацию проекта «Семья – планета детства»

В 2022 году Алтайский государственный педагогический университет продолжит серию  консультаций в рамках проекта «Семья – планета детства». Об этом сообщает пресс-служба вуза. 
 
Педагоги и психологи оказывают психолого-педагогическую, методическую и консультационную помощь родителям и законным представителям детей, а также гражданам, которые хотят принять в свои семьи ребят, оставшихся без попечения родителей. 
 
Такая работа ведется на протяжении трех лет, и с каждым годом количество участников проекта растет. В 2022 году с родителями будут работать 24 представителя АлтГПУ и 59 специалистов образовательных и медицинских организаций региона. 

Запланировано до 20 тысяч консультаций, география проекта охватит 17 районов и 7 городов Алтайского края. 
 
Консультационные услуги будут оказываться на средства гранта Министерства просвещения РФ и при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края. Проект «Семья – планета детства» реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа». 

# Общество

По материалам: edu.ru

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