Анастасия Волочкова призналась, почему ее не пускают на Украину

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как стала не въездной. Звезда балета в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале объяснила, почему она нежеланный гость на Украине. «Я не могу поехать на Украину, потому что в Крыму дала за пять лет 60 благотворительных концертов. Конечно, я на Украине неугодна», сказала Анастасия Волочкова.Анастасия Волочкова Как отметила Анастасия Волочкова, она не хочет верить, что у ее возлюбленного Сергея Кузнецова есть проблемы с законом. Причем на Украине, где он объявлен в розыск. «Я в бункере сижу. У меня гора оружия. Пояс шахида. Я — террорист. Мы сейчас готовимся», — подшутил Сергей Кузнецов, с которым ведущий Дмитрий Борисов вышел на связь. Напомним, что возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов разыскивается в соседней стране. Его обвиняют в подготовке терактов.