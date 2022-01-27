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Astria Ascending теперь поддерживает сенсорное управление в Game Pass Ultimate

Astria Ascending теперь поддерживает сенсорное управление в Game Pass Ultimate


Обычно, Microsoft один раз в месяц объявляет список проектов, которые получают поддержку сенсорного управления в Xbox Cloud Gaming через Game Pass Ultimate. Недавно было объявлено о 10 новинках, которые теперь имеют поддержку сенсорного управления.

Однако, сегодня произошла необычная ситуация — разработчики Astria Ascending сами объявили, что их проект в Game Pass Ultimate обзавелся поддержкой сенсорного управления. Создатели проекта сообщили, что в их игру теперь можно играть через сенсорное управление на смартфонах и планшетах, благодаря Xbox Cloud Gaming.


Напомним, что игру Astria Ascending добавили в Game Pass в сентябре минувшего года. Проект был хорошо воспринят игроками, но стоит отметить, что у него нет русской локализации.

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По материалам: newxboxone

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