Astria Ascending теперь поддерживает сенсорное управление в Game Pass Ultimate





Обычно, Microsoft один раз в месяц объявляет список проектов, которые получают поддержку сенсорного управления в Xbox Cloud Gaming через Game Pass Ultimate. Недавно было объявлено о 10 новинках, которые теперь имеют поддержку сенсорного управления.

Однако, сегодня произошла необычная ситуация — разработчики Astria Ascending сами объявили, что их проект в Game Pass Ultimate обзавелся поддержкой сенсорного управления. Создатели проекта сообщили, что в их игру теперь можно играть через сенсорное управление на смартфонах и планшетах, благодаря Xbox Cloud Gaming.

Astria Ascending is now playable with touch controls via cloud gaming for @XboxGamePass Ultimate members. Jump in right now with your phone, tablet, or favorite touch screen device. pic.twitter.com/KQIvzhKKDS — Astria Ascending | NOW AVAILABLE! (@AstriAscending) January 26, 2022



Напомним, что игру Astria Ascending добавили в Game Pass в сентябре минувшего года. Проект был хорошо воспринят игроками, но стоит отметить, что у него нет русской локализации.