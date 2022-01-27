Астропрогноз на февраль 2022 года

Вадим Карасев

Начинается последний месяц зимы 2022 года. Февраль — это время надежд и счастья, воскрешения целей и их скорейшего достижения. Астрологи рассказали, чего можно ждать от планет и звезд в это время.

Не исключено, что в жизнь большинства из нас в феврале придут позитивные перемены. Это значит, что нужно следить за семью признаками, которые явно будут указывать на приближение чего-то нового. 4 числа избавится от ретроградности Меркурий, а это значит, что впереди период без ретро-планет. Настало время действовать — без страха и сомнений.

Овен

Для Овнов самой важной сферой жизни в феврале может стать работа и финансы. Нельзя унывать и переставать идти вперед. Этим людям удастся выйти за рамки возможного, укрепить положение в бизнесе, получить повышение, заработать больше денег. Повысить доходы Овнам также помогут пять эффективных ритуалов, которые можно провести, не выходя из дома. Астрологи настоятельно рекомендуют Овнам научиться говорить «нет» окружающим людям, поскольку многие захотят попросить помощи, хотя точно могли бы и самостоятельно справиться с преградами на пути.

Телец

Это отличное время для самостоятельного труда. В одиночку будет гораздо проще справляться с трудностями, потому что обязательно найдутся те, кто захочет ничего не делать, но получать выгоду. Тельцы не должны позволять окружающим людям манипулировать собой. Это время, когда нужно быть чуточку жестче, не позволяя окружающим играть на чувстве вины. Если и вести совместные дела с людьми, то только с представителями самых мудрых Знаков Зодиака. У них можно будет научиться чему-то важному и полезному.

Близнецы

У каждого из нас есть свои светлые и темные стороны характера. В феврале ночные покровители помогут Близнецам побороть в себе отрицательные качества. Это будет время преобразования, причем в лучшую сторону. Уйдут страхи, желание вступать в конфликты. Появится творческий запал, мотивация. Оборонительную позицию можно будет сменить на спокойное движение вперед — с удовольствием и умиротворением. Близнецы расцветут, особенно с 4 февраля, когда их покровитель Меркурий последним избавится от ретроградного движения.

Рак

Ракам в феврале удастся быстро воплотить все свои желания в реальность. Свиток желаний поможет ускорить этот процесс. Также важно общаться с людьми, которые вдохновляют. а не заражают новыми страхами. Возможно, придется в начале месяца внимательно следить за ситуацией. Ракам важно правильно подбирать моменты активности, отдыха и выжидания. Если все делать верно, им удастся изменить жизнь к лучшему. Главное сейчас — не забывать про свои обязанности и не торопить события.

Лев

Этот месяц будет очень благоприятным, но насыщенным, а порой даже тревожным. Львам придется обрабатывать много входящей информации. Будут как позитивные, так и негативные факты. Самые мощные талисманы для снятия стресса помогут Львам не впадать в панику. Сохранение спокойствия — главное условие удачи, причем не только сейчас, но и вообще в целом, а у Львов с этим порой бывают проблемы. В феврале можно будет реализовать давние планы, которые постоянно по каким-то причинам откладывались в дальний ящик.

Дева

Девам сейчас нужно быть осторожными. В феврале ночные покровители будут на стороне этих людей, но им важно не испортить обстановку. В первую очередь эксперты советуют Девам перестать произносить запретные слова, которые отпугивают успех и удачу. Также очень важно не бежать впереди паровоза. Спешка в феврале покажется Девам нормой, потому что время будет лететь с огромной скоростью, но для этих людей будет лучше, если они начнут смаковать каждое мгновенье.

Весы

Первое, что стоит сделать Весам, — преобразовать энергетику дома. Важно сделать ее чище и гармоничнее, поскольку именно в родных стенах будет сконцентрирована основная масса созидательной энергии Вселенной. Дома благоприятно заниматься делами, работой, проводить свидания, отдыхать. Смена обстановки может быть полезной, но лучше не уезжать слишком далеко от дома, чтобы в случае потери настроения можно было легко вернуться назад. Что касается проблем, то по отношению к ним нельзя демонстрировать равнодушия.

Скорпион

У Скорпионов в первой половине месяца ожидаются резкие скачки настроения. Если вдруг пропадет мотивация и появится грусть и апатия, семь простых способов помогут вернуть всё на место. Астрологи отмечают, что Скорпионам стоит опасаться распространения слухов. Не нужно общаться с людьми, которые любят посудачить за спиной. Очень опасно участвовать в распространении лживой и непроверенной информации. Для людей этого Знака будет действовать простой закон: «Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам».

Стрелец

Звезды и планеты сейчас в таком положении, при котором Стрельцам можно и даже нужно избавляться от вредных привычек. Ранее мы рассказывали о том, почему с ними так тяжело справиться. В феврале задача упростится, поэтому нужно пользоваться удобным моментом. Что касается сферы любви, то в ней многие проблемы решатся сами собой, как и в сфере работы и финансов. Месяц отлично подходит для покупок, поисков новой работы. Шопинг поднимет Стрельцам настроение и повысит самооценку, особенно если покупать новую одежду и аксессуары.

Козерог

У Козерогов в феврале возможны перепады настроения, проблемы с самочувствием. Побороть всё это им помогут два простых дыхательных упражнения. Также полезно будет уметь вовремя отдохнуть и сменить обстановку. Переутомление не доведет до добра. Вместо работы можно заняться домашними хлопотами или шопингом. Во второй половине месяца полезно навещать родных. Не лишним также будет наличие запасного плана в бизнесе и в работе. Не исключено, что что-то пойдет не так в самый ответственный момент.

Водолей

Водолеям в начале месяца нужны временная тишина и покой. Нужно подумать, расставить приоритеты, спланировать дела. Самое опасное чувство февраля — зависть. Она убивает удачу, поэтому от нее нужно избавиться как можно скорее. В любви и семейных отношениях Водолеев может посетить чувство долга. Им захочется позаботиться о детях, о родителях, любимом человеке. Бездействие в работе и бизнесе нанесет вред репутации. Если есть какие-то важные неотложные дела, ими лучше заниматься в самую первую очередь.

Рыбы

Рыбам в феврале нужно действовать. Важно больше работать, но вместе с тем и отдыхать. Гороскоп отдыха поможет набираться сил и восстанавливать энергию на более высоком уровне. В отношениях любовного и делового характера важно вести конструктивный диалог, особенно в периоды трудностей и несостыковок. Для представителей этого Водного Знака в феврале действует «правило трех С» — Рыбам нужно «стать самими собой». Притворство и попытки изменить своим принципам не приведут ни к чему хорошему.