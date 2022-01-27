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Bethesda анонсировала The Elder Scrolls Online: High Isle

Bethesda анонсировала The Elder Scrolls Online: High Isle


Игра The Elder Scrolls Online активно развивается уже многие годы. В 2022 году ее ждет очередное крупное обновление. Игроков в 2022 году познакомят с главой Higt Isle («Высокий остров») — это новые территории для вселенной The Elder Scrolls Online.

Официально новое дополнение для игры называют The Elder Scrolls Online: High Isle Бретонское Наследие (включает The Elder Scrolls Online: Ascending Tide и The Elder Scrolls Online: High Isle).

Сама глава «Высокий остров» выходит на приставках Xbox One и Xbox Series X | S летом — 21 июня, а на PC она будет доступно на пару недель раньше — 6 июня. Ей будет предшествовать дополнение «Растущая волна», которая выходит 29 марта на консолях и 14 марта на PC.

Разработчики отмечают, что в The Elder Scrolls Online: High Isle они хотят отойти от традиционных сюжетов про конец мира. Новое дополнение для The Elder Scrolls Online — это, скорее, про политические интриги и соперничество фракций.


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По материалам: newxboxone

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