Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс

Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс

Новая девушка Йе (ранее известного как Канье Уэст) Джулия Фокс в эти дни не пропускает ни одного показа на Неделе моды в Париже и к каждому тщательно продумывает образ (с помощью своего новоявленного Пигмалиона и команды стилистов, разумеется). На показе Schiaparelli Джулия, например, помимо эффектного наряда продемонстрировала и экстравагантный макияж — с черными тенями практически на пол-лица. Увидев это, мы сразу же вспомнили другого любителя броских приемов в мейкапе — фронтмена группы Måneskin Дамиано Давида, для которого гипертрофированные смоки-айз давно уже стали своего рода визитной карточкой, как и положено любому глэм-рокеру.

Но если за макияж Джулии отвечала команда маститой звездной визажистки Пэт Макграт, то готовы биться об заклад, что Дамиано и сам отлично "рисует" себе глаза. Итак, чей образ вам нравится больше?


 



Битва мейкапов: Давид Дамиано против Джулии Фокс


Давид ДамианоДжулия Фокс
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Kaos Engines — новое DLC для Phoenix Point выходит в марте
Kaos Engines — новое DLC для Phoenix Point выходит в марте
Новинка в Game Pass — игра Taiko no Tatsujin: The Drum Master уже доступна
Новинка в Game Pass — игра Taiko no Tatsujin: The Drum Master уже
Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс
Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс
Срочные займы онлайн
Срочные займы онлайн
Внук Эдиты Пьехи забыл про свою знаменитую бабушку
Внук Эдиты Пьехи забыл про свою знаменитую бабушку
Олег Меньшиков высказался о скандальном увольнении режиссера
Олег Меньшиков высказался о скандальном увольнении режиссера
Официально: Crusader Kings 3 выходит на Xbox Series X | S в марте, сразу в Game Pass
Официально: Crusader Kings 3 выходит на Xbox Series X | S в марте,
Astria Ascending теперь поддерживает сенсорное управление в Game Pass Ultimate
Astria Ascending теперь поддерживает сенсорное управление в Game Pass
Настасья Самбурская в бикини похвасталась своей фигурой
Настасья Самбурская в бикини похвасталась своей фигурой
Макс Фадеев прошелся по Ольге Бузовой
Макс Фадеев прошелся по Ольге Бузовой
Астропрогноз на февраль 2022 года
Астропрогноз на февраль 2022 года
Алена Апина сменила прическу
Алена Апина сменила прическу

Топ на сегодня

Индивидуальная трудовая деятельность
Индивидуальная трудовая деятельность
Школьники Кировской области могут стать участниками конкурса «Вятский левша»
Школьники Кировской области могут стать участниками конкурса «Вятский
Гарик Харламов может предстать перед судом
Гарик Харламов может предстать перед судом
Газопровод в КНР через Монголию начнут строить в 2024 году
Газопровод в КНР через Монголию начнут строить в 2024 году
Битва книг: "Парижские мальчики в сталинской Москве" и "Анна Ахматова. Когда мы вздумали родиться"
Битва книг: "Парижские мальчики в сталинской Москве" и

Еще по теме

Модная битва: Ирина Шейк против Дамиано Давида
Модная битва: Дамиано Давид против Владимира Мишукова
Модная битва: Дамиано Давид против Егора Крида
Måneskin заподозрили в употреблении наркотиков во время финала Евровидения 2021