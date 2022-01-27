Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс

Вадим Карасев

Новая девушка Йе (ранее известного как Канье Уэст) Джулия Фокс в эти дни не пропускает ни одного показа на Неделе моды в Париже и к каждому тщательно продумывает образ (с помощью своего новоявленного Пигмалиона и команды стилистов, разумеется). На показе Schiaparelli Джулия, например, помимо эффектного наряда продемонстрировала и экстравагантный макияж — с черными тенями практически на пол-лица. Увидев это, мы сразу же вспомнили другого любителя броских приемов в мейкапе — фронтмена группы Måneskin Дамиано Давида, для которого гипертрофированные смоки-айз давно уже стали своего рода визитной карточкой, как и положено любому глэм-рокеру.

Но если за макияж Джулии отвечала команда маститой звездной визажистки Пэт Макграт, то готовы биться об заклад, что Дамиано и сам отлично "рисует" себе глаза. Итак, чей образ вам нравится больше?





Битва мейкапов: Давид Дамиано против Джулии Фокс

Давид ДамианоДжулия ФоксСплетник