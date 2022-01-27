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Блокада Ленинграда завершилась 78 лет назад

Блокада Ленинграда завершилась 78 лет назад

00:37  Автор: Мария Соколова



27 января отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Немецких захватчиков прогнали от границ города в 1944 году.

В 1941 году Гитлер развернул военные действия под Ленинградом. 8 сентября немецкие войска полностью оцепили город. В блокаде оказалось более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей.

Гитлеровское командование придавало важное стратегическое и политическое значение этой операции. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживали только по Ладожскому озеру и по воздуху. При этом противник вёл непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города и не раз атаковал его, пытаясь захватить.

В Петербурге не хотят делить блокадников


В Ленинграде было очень мало запасов продовольствия и топлива. Зимой начался голод, проблемы с отоплением, а дома постоянно бомбили немецкие самолёты. Всё это привело к сотням тысяч смертей среди мирного населения. Но по-прежнему работали заводы, административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры.

18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи с остальной страной. В конце 1943-начале 1944 года сложились благоприятные условия для проведения наступательной операции советской армии под Ленинградом. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду. В ознаменование этого события в Ленинграде устроили праздничный салют.

День 27 января в истории


Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» наградили около 1,5 миллиона человек. За стойкость, мужество и героизм в дни блокады город получил Орден Ленина и почётное звание «Город-герой». Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискарёвского и Серафимского кладбищ, а вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.



#история #война #память


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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