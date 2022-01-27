Дмитрий Маликов похвастался роскошной шевелюрой в молодости

51-летний музыкант Дмитрий Маликов поделился архивным фото, на котором ему всего 23 года. Артист не сильно изменился с годами. Дмитрий Маликов перебирал домашний архив с фотографиями и решил напомнить давним поклонникам, как выглядел почти 30 лет назад. В своем Instagram он поделился снимком 1993 года, на котором позировал в актуальном для того времени малиновом пиджаке и с роскошной шевелюрой. Маликов сам не устоял перед своей красотой.Дмитрий Маликов в 23 года «Нашел фото 93 года. Я красавчег?» — написал Маликов. «Еще какой! Так вы и сейчас красавчик! «Совсем не изменились, Дмитрий🔥🔥🔥», «Не то слово, потрясающе красив», «Дмитрий Вы красавчик и тогда и сейчас 🔥🔥❤️», «Дима, ты был, есть и будешь красавчик!», «Как приятно, наверное быть кумиром 😍», «Да. За 29 лет ничего не поменялось».— высказались восхищенные фанатки. Напомним, более 20 лет Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон, которая старше его на семь лет. Они воспитали дочь Стефанию и растят сына Марка, которому всего четыре года.