Дмитрий Шепелев рассказал, как провел свой 39-й день рождения

Телеведущий Дмитрий Шепелев накануне отмечал 39-летие и не выходил на связь с поклонниками. Шоумен не любит свой день рождения. Минувший день, 25 января, Дмитрий Шепелев находился вне зоны действия – телеведущий не публиковал «Сторис», не общался с подписчиками и вообще старался не подходить к мобильному телефону. Дело в том, что накануне шоумен отмечал 39-летие, от чего пребывал в расстроенных чувствах. Нет, дело не в том, что Дмитрий переживает из-за возраста. Беспокоит Шепелева именно само празднование и необходимость отвечать на многочисленные поздравления близких и друзей, поэтому в день рождения он и предпочел скрыться. Телеведущий рассказал, что спрятался ото всех в СПА, предварительно позавтракав в одном из столичных заведений. И только ужин Дмитрий провел с семьей – возлюбленной Екатериной Тулуповой и тремя детьми.Дмитрий Шепелев «Утром быстро детей по школам, занятиям и няням. Дальше на праздничный завтрак, тот самый, с которым бокал шампанского просто маст хэв. И оттуда прямиком в спа. Оставляете одежду и телефон в шкафчике, заказываете самую долгую из всех долгих процедур, потом еще одну и можно еще. И все, пока-пока, часы пролетят сладко и незаметно. Когда солнце клонится к закату, нужно быстро перебежать в ресторан на праздничный ужин. Собственно, вот таким и был мой день, единственный в году, когда дети едят торт, который любят не они, а я. Морщатся, но едят», — поведал шоумен в Instagram.Дмитрий Шепелев с именинным тортом К слову, от подарков телеведущий тоже отказался, согласившись только на то, чтобы ему преподнесли букет цветов. Зато за весь день Шепелев успел порадовать себя аж четырьмя разными десертами, включая торт со свечами. Напомним, в настоящее время Дмитрий живет в гражданском браке с дизайнером Екатериной Тулуповой. В апреле возлюбленная подарила телеведущему сына – мальчика назвали Тихоном. И теперь шоумен гордо величает себя многодетный отцом, ведь на его попечении помимо Тихона еще находятся 8-летний Платон от певицы Жанны Фриске и дочь Тулуповой от первого брака – Лада.