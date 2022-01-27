Елена Проклова испытывает чувства к бывшему мужу

Актриса Елена Проклова рассказала об отношениях с экс-супругом. Около семи лет назад актриса развелась с третьим по счету мужем, бизнесменом Андреем Тришиным. Несмотря на это, экс-супруги продолжают тепло общаться и даже живут вместе. Проклова признается, что до сих пор любит Тришина и считает его настоящим мужчиной. «Да, мы развелись, но у нас все хорошо и честно. Мы не врем друг другу, что прямо умираем от страсти, но по-человечески мы родные и близкие люди на всю оставшуюся жизнь. Мы остались друзьями и до сих пор живем в нашем доме. Хотя скажу вам, что Андрюша мне сейчас строит дом в Сочи. Я вкладываю деньги, которые заработала и зарабатываю, а он мне его строит. Для меня эта стройка очень важна.Елена Проклова У меня есть в Сочи квартира, чтобы приезжать на море. У меня там подруга, у которой своя клиника, и я приезжаю туда лечиться. И я поняла, что вообще хочу жить возле моря. Но квартира моя на 11-м этаже, и жить в ней я не могу. Мне надо стоять на земле. Я здесь, в Подмосковье, привыкла возиться с садом, и там, в Сочи, мне этого не хватало. Поэтому я нашла участок, небольшой. Это всего 2 км от моей квартиры, но в гору. Там вид на море и горы фантастический! А какие там восходы и закаты, а какие вокруг столетние дубы, буки, тисы, самшиты и лиственницы!» — разоткровенничалась 68-летняя Елена Игоревна. Сегодня актриса с легкостью относится к расставаниям с любимым человеком и каким-то неурядицам в семье, считая, что все эти трудности можно преодолеть. «Мне через два года 70 будет, и это совсем уже другая жизненная платформа. Я сейчас вообще живу другой жизнью. Но на своем опыте знаю, что если ты правильно выстраиваешь свою жизнь, то успеть бы все то, что назначено тебе для того или другого возраста. И совершенно неважно, рядом ли твои дети или уехали они куда-то, гораздо-гораздо важнее проживать именно свою жизнь и не винить никого — дети ли разъехались или муж ушел к другой. Ну ты прожила уже с этим мужем замечательную жизнь, живи», — призналась она в интервью «Собеседнику».