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ГИБДД начала массовые облавы на обладателей поддельного техосмотра

ГИБДД начала массовые облавы на обладателей поддельного техосмотра

Автомобилисты, располагающие поддельными картами техосмотра, массово сталкиваются с отказами при попытке перерегистрации машин – в ГИБДД начали легко определять подделки. Ранее "серые" диагностические карты годами предъявлялись во многих регионах страны.

Как сообщает Autonews.ru, многие автовладельцы привыкли каждый год покупать такие документы у страховых агентов или даже заказывать их через интернет.


"Так называемые серые страховые агенты с удовольствием им эти карты продают по 2 тыс. рублей. А официально пройти за 710 рублей – это видите ли дорого. Поэтому схема такая: автомобилист покупает техосмотр, приезжает с ним в ГИБДД, там его разворачивают и приходится ехать к нам на пункт техосмотра", – рассказал председатель Союза операторов технического осмотра Максим Бурдюгов.

Один из владельцев пунктов техосмотра пояснил изданию, что "договориться" и получить карту на неисправный автомобиль уже не получится – за такое предусмотрены штрафы. Наконец, в ГИБДД могут перепроверить машину.

Чаще всего транспортные средства проваливают проверку из-за мелких дефектов – например, трещин на фарах, повреждениях лобового стекла более 10 см, неработающих лампочек в салоне. Также проблемы могут возникнуть из-за "лысой" резине, переделок бамперов, нештатных спойлеров, люфтов руля.

Ruposters писал, что злостным нарушителям ПДД с января грозит тюремное заключение.

автомобили техосмотр ГИБДД страховые агенты
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По материалам: uposters.ru

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