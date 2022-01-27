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Границы Китая пока останутся закрытыми

Границы Китая пока останутся закрытыми

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


08:46  Автор: Иван Антонов, Пекин



Решение китайских властей из-за COVID-19 закрыть границы страны на въезд и ограничить потоки китайских граждан, желающих выехать за рубеж, позволило добиться беспрецедентных результатов в борьбе с коронавирусом. Это на пресс-конференции в Пекине подчеркнул официальный представитель Государственного управления по делам миграции КНР Чэнь Цзе, которого цитирует ресурс The Paper.

Введённые Китаем после начала пандемии коронавируса строгие ограничения на въезд в страну были направлены на обеспечение здоровья и сохранения жизни граждан. Поэтому закрытие границ КНР для иностранцев и запрет местным гражданам покидать страну без серьёзных поводов оказались эффективными и принесли пользу обществу, напомнил чиновник.

В настоящий момент пандемия коронавируса продолжается, появляются новые штаммы заболевания. Необходимо беречь достигнутые Китаем успехи в предотвращении вспышек заболевания. В этом плане строгий миграционный контроль сохраняет своё ключевое значение, отметил Чэнь Цзе.

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Придерживаясь такого подхода, китайские власти в то же время стараются избегать шаблонных подходов и мерить всех «по одной линейке», подчеркнул представитель миграционного ведомства. Поэтому, тем гражданам КНР, которым нужно покинуть страну для учёбы, бизнеса, трудоустройства или по другим объективным причинам препятствий для выезда нет.

Что касается иностранных граждан, которым нужно попасть в Китай в связи с ведением экономической или торговой деятельности и научной работы, то уполномоченное ведомство готово рассмотреть заявления о выдаче им въездных документов, уточнил Чэнь Цзе.

Такая политика позволит обеспечить на необходимом уровне трансграничные поездки для граждан КНР и иностранцев, считают в ведомстве. В то же время это даст возможность решать задачи по борьбе с коронавирусом внутри Китая.



#коронавирус #здравоохранение #Китай


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По материалам: pnp.ru

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