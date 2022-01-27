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Игра Submerged: Hidden Depths доберется до приставок Xbox и Playstation

Игра Submerged: Hidden Depths доберется до приставок Xbox и Playstation


Игра Submerged: Hidden Depths пару лет назад вышла в качестве эксклюзива Stadia. Похоже, что период эксклюзивности подходит к концу. Разработчики объявили, что выпустят проект на новых платформах — на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Дата релиза на новых платформах пока не называется.

Стоит отметить, что Submerged: Hidden Depths — это прямое продолжение игры Submerged, которая выходила на Xbox еще в 2015 году. В российской версии игра Submerged называется «Град погруженный».

Оригинальная игра рассказывала о сестре, которая старается спасти своего раненного брата, для чего ей приходится изучать затопленный город, куда они прибыли на лодке. Игра Submerged: Hidden Depths тоже предлагает исследовать разрушенный город, по геймплею она изменилась не сильно, но стала гораздо красивее и масштабнее, что отмечают критики.

Ниже можно посмотреть трейлер Submerged: Hidden Depths, который демонстрирует красоты игрового мира.


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По материалам: newxboxone

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