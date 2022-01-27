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Экс-супруг Лолиты Милявской критически высказался о феноменальном похудении артистки

Экс-супруг Лолиты Милявской критически высказался о феноменальном похудении артистки
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, Дмитрий Иванов раскритиковал ее чрезмерную худобу.   Лолита Милявская развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым в 2020 году с большим скандалом. Артистка выяснила, что супруг изменял ей, а их брак был для него лишь целью для получения израильского гражданства. Однако разочарование пошло певице на пользу – оставшись одна, она занялась собой и феноменально преобразилась. Звезда эстрады сильно похудела, стала носить наряды, подчеркивающие ее фигуру, а недавно обзавелась ультра-модной стрижкой. Однако бывшего супруга Милявская все равно не впечатлила. Иванов, работающий тренером по игре в сквош, появился в студии программы «Пусть говорят» и в пух и прах раскритиковал экс-супругу. Спортсмен заявил, что худоба не идет на пользу здоровью Лолиты и кажется ему чрезмерной.
Лолита Милявская «Я за здоровый образ жизни и уже 20 лет нахожусь в одной и той же массе тела. То, что она похудела — это нездоровая худоба. Это на мой взгляд. Я знаю немножко ее конституцию тела. Это мое сугубо индивидуальное мнение», — отметил он. Более того, Иванов намекнул, что для достижения столь шокирующих результатов Милявская прибегла к какими-то радикальным методам, а вовсе не лечилась у эндокринолога, как она говорит. Ведь раньше, еще в браке с Дмитрием, Лолита уже посещала разных специалистов и ничего не добилась. «Для многих людей, которые достигают такого состояния, это нездоровая история. Никто не говорит, как достигает этого похудения», — добавил тренер. Напомним, певица уверяет, что не делала операцию по ушиванию желудка, а лишь следовала советам опытного врача, который по результатам ее анализов подобрал ей диету.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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