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Kaos Engines — новое DLC для Phoenix Point выходит в марте

Kaos Engines — новое DLC для Phoenix Point выходит в марте


Разработчики игры Phoenix Point анонсировали скорый релиз нового DLC — Kaos Engines. Дополнение должно стать доступно на Xbox, Playstation и PC одновременно — 1 марта 2022 года. Продаваться DLC будет за $4,99.

DLC Kaos Engines для Phoenix Point добавит в игру новую фракцию — Синдикат Каоса. С помощью этой фракции игроки смогут получить новое оружие, 4 новых миссии и улучшения для транспортных средств. DLC даст возможность кастомизировать любой транспорт в игре, заменив движок, корпус, оружие и раскраску. Оружие фракции Синдикат Каоса имеет высокую мощность, но оно может выйти из строя в любой момент.


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Напомним, что игра Phoenix Point доступна в подписке Game Pass на Xbox и PC, а в конце прошлого года проект оптимизировали до Xbox Series X | S.

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По материалам: newxboxone

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