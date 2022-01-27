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Когда открыли Антарктиду

Когда открыли Антарктиду

01:07  Автор: Мария Соколова



В июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская антарктическая экспедиция, а 27 января 1820 года исследователи вышли к берегам Антарктиды.

Начальником экспедиции, которая началась с благословения императора Александра I, назначили капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена. Глава государства поставил перед мореплавателями задачу любой ценой продвинуться к Южному полюсу как можно ближе, «открывая по пути неизвестные земли».

Через шесть месяцев после отплытия, 27 января 1820 года первооткрыватели нашли южный континент. Это была толща льда, усыпанная ледяными глыбами. Исследователи сделали три попытки подойти к самой земле, но выйти на берег им так и не удалось.

День 27 января в истории


Путешествие продолжалось 750 дней. Помимо Южного полюса, были открыты 28 островов в южных морях. Поход экспедиции Беллинсгаузена до сих пор считают одним из самых и сложных и значительных.



#история #экология


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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