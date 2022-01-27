Льготную ипотеку хотят распространить на вторичное жильё

10:47 Автор: Наталия Васильева

Действие льготной ипотеки предложили расширить на вторичное жильё. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский. Об этом сообщают «Известия» (копия письма есть в распоряжении издания).

Сейчас льготные ипотечные программы действуют в основном применительно к новостройкам и не распространяются на жильё на вторичном рынке.

Депутат выступил за разработку отдельной льготной ипотечной программы под вторичное жильё в населённых пунктах, где не ведётся активное жилищное строительство. Другой вариант — изучить возможность распространения действующих льготных ипотечных программ на этих территориях на вторичное жильё. Например, ипотеки для молодых семей, программ для малоимущих, молодых специалистов и т. д.

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При этом Якубовский предложил ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными.

В Правительстве «Известиям» уточнили, что письмо поступило в аппарат кабмина и направлено для проработки в Минфин и Минстрой.

Президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2021 года заявил, что льготные условия получения ипотеки ведут к удорожанию жилья, но и позитивный эффект от них для российских семей очевиден. По его словам, это привело к тому, что было построено 90 миллионов квадратных метров жилья.





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Кандидат экономических наук, доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Александр Аршавский ранее заявлял, что из-за повышения ключевой ставки могут вырасти ставки по ипотеке, но, скорее всего, они не достигнут 10 процентов. Однако ставки могут и подняться до 10 процентов, если Банк России продолжит повышать ключевую ставку, считает экономист. Он также подчеркнул, что банки не реагируют на изменение ключевой ставки мгновенно, всегда есть временная отсрочка, она займёт около двух-трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что на программу льготной ипотеки из Резервного фонда направят ещё 5,5 миллиарда рублей. Это позволит улучшить жилищные условия более 600 тысячам россиян.

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